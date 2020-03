Hàng trăm hồ sơ thương binh giả ở Quân khu 3

Đối thoại trước khi dừng trợ cấp Bộ LĐ-TB&XH đề nghị trước khi thu hồi giấy chứng nhận bị thương, giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật, Bộ chỉ huy quân sự và Sở LĐ-TB&XH TP Hải Phòng thông báo bằng văn bản đến từng người về sai phạm của hồ sơ. Trường hợp cần thiết, tổ chức đối thoại, giải thích rõ về sai phạm, lý do bị đình chỉ chế độ..., không để phát sinh tình trạng đơn thư khiếu nại do không hiểu lý do bị thu hồi.