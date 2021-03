Hóc Môn phải có kịch bản bầu cử trong tình huống xảy ra dịch

Sáng 30-3, Đoàn kiểm tra Uỷ ban bầu cử TP.HCM do bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành uỷ TP dẫn đầu đã kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại UBND huyện Hóc Môn.



Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM, dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tại UBND huyện Hóc Môn. Ảnh: LÊ THOA

Tại đây, ông Dương Hồng Thắng, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, cho biết tính đến thời điểm hiện nay công tác chuẩn bị bầu cử đã đảm bảo đúng tiến độ.

Huyện cũng hoàn thành việc thành lập Ban chỉ đạo, Uỷ ban bầu cử, ban bầu cử, tổ bầu cử, tổ bỏ phiếu,… trước ngày 27-3.

Theo ông Thắng, tất cả các khu vực bỏ phiếu đã giao công an rà soát, kiểm tra điều kiện an ninh; đồng thời sẽ lắp đặt camera quan sát, theo dõi.

Riêng 29 điểm mượn nhà dân làm khu vực bỏ phiếu cũng đã được công an lên phương án bảo vệ. Đa số là nhà của cán bộ, đảng viên đã được mượn làm khu vực bỏ phiếu ở các nhiệm kỳ trước, công an cũng đánh giá các điểm này đảm bảo an ninh.



Ông Dương Hồng Thắng, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, báo cáo với đoàn kiểm tra. Ảnh: LÊ THOA

Về việc thành lập các tổ bầu cử, công an cũng xác minh nhân thân tất cả các thành viên tham gia công tác bầu cử. Trong đó, tổ trưởng, tổ phó phải là Uỷ viên Uỷ ban bầu cử, phải là người không tham gia ứng cử; các thành viên của tổ được chọn là sinh viên, giáo viên để nhanh nhẹn trong việc kiểm phiếu.

Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn cũng cho biết thêm, việc điều hành, trao đổi công việc, tài liệu, hồ sơ liên quan đến nhân sự, ứng cử viên đều không trao đổi qua mạng mà trao đổi qua phần mềm Hóc Môn trực tuyến nhằm đảm bảo tính bảo mật thông tin.

“Mỗi người vào phần mềm này đều có tài khoản, chúng tôi tạo nhóm của Uỷ ban bầu cử cấp huyện, xã để trao đổi trên hệ thống này” – ông Dương Hồng Thắng nói. Ông thông tin, hầu hết các xã đã rà soát xong danh sách cử tri, đảm bảo niêm yết đúng quy định.

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành uỷ TP, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử TP.HCM, đã đề nghị Uỷ ban bầu cử huyện Hóc Môn tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm tra để hoàn chỉnh công tác chuẩn bị bầu cử, đảm bảo đúng yêu cầu, quy định của pháp luật.

Bà Lệ đề nghị huyện Hóc Môn tập trung: công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba; từ đó lập danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã.

Theo bà Lệ, huyện cần nắm chắc danh sách cử tri, lập cho đúng, cho trúng. Kế đến, rà soát thật kĩ các khu vực bỏ phiếu, nhất là 29 khu vực là nhà dân. Trong đó đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự. Đồng thời, không chủ quan trong xác minh nhân thân của thành viên tổ bầu cử, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể từng người.

Cũng theo bà, huyện Hóc Môn đã chủ động làm tốt việc tuyên truyền cho công tác bầu cử nhưng cần phải tập trung hơn, tuyên truyền theo từng giai đoạn thật sâu rộng đến nhân dân, với đầy đủ ý nghĩa, mục đích; đảm bảo tiết kiệm, không phô trương hình thức, tạo ngày hội sôi nổi, không khí phấn khởi trong nhân dân.

Phó Bí thư Thành uỷ TP Nguyễn Thị Lệ cho rằng huyện Hóc Môn không được chủ quan trong phòng chống dịch COVID-19, phải thực hiện nghiêm ‘5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế' trong quá trình diễn ra bầu cử.

“Huyện phải có kịch bản, phương án cụ thể khi diễn ra bầu cử trong tình huống xảy ra dịch bệnh” – bà Lệ nói và đề nghị phải chuẩn bị trước tình huống này để đảm bảo bầu cử diễn ra thành công.



Bà Nguyễn Thị Lệ kiểm tra điểm bầu cử tại Sư đoàn 317. Ảnh: LÊ THOA

Cùng ngày, đoàn cũng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Sư đoàn 317. Đại diện Sư đoàn 317 cho biết, đơn vị đã thành lập tổ bầu cử, tổ giám sát, kiểm tra bầu cử tại đây. Sư đoàn cũng đã lập danh sách cử tri gồm 846 người, đảm bảo 100% cán bộ, chiến sĩ và cử tri tham gia bầu cử tại đơn vị.

Toàn huyện Hóc Môn có hơn 320.000 cử tri Báo cáo về công tác tổ chức bầu cử, UBND huyện Hóc Môn cho biết, huyện có hai người ứng cử đại biểu HĐND cấp TP; 59 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 588 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn. Uỷ ban bầu cử huyện đã lập danh sách cử tri sơ bộ với 323.328 người. Qua đó, UBND 12 xã, thị trấn đã chỉ đạo lực lượng công an tiếp tục phối hợp với ấp, khu phố tiến hành đối chiếu, rà soát lại danh sách cử tri ở từng địa bàn tổ dân phố, tổ nhân dân để tiếp tục cập nhật, điều chỉnh, hoàn thiện và niêm yết vào ngày 13-4. Huyện cũng thành lập 152 tổ bầu cử tương ứng với 152 khu vực bỏ phiếu. Trong đó có hai khu vực bỏ phiếu riêng là Cơ sở xã hội Nhị Xuân và Sư đoàn 317. Đến nay, chưa phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử và ứng cử viên tại các xã, thị trấn.