TP.HCM chuẩn bị thùng phiếu bầu cử riêng ở khu cách ly COVID

Chiều 24-3, Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức phiên họp thứ VI.



Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM chủ trì phiên họp. Ảnh: LÊ THOA

Báo cáo về tiến độ bầu cử, ông Tăng Hữu Phong, Trưởng tiểu ban Hành chính – Tổng hợp, cho biết Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thoả thuận danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND TP khoá X vào ngày 18-3.

Kết quả, tổng số người ứng cử ĐBQH là 51 người (35 nam, 16 nữ), trong đó có 15 người tự ứng cử. Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP là 172 người (112 nam, 60 nữ), trong đó có 13 người tự ứng cử.

Trước đó vào ngày 17-3, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP đã tiếp nhận một đơn xin rút tên ứng cử ĐBQH.

Ông Phong cũng cho biết hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến tín nhiệm đối với người ứng cử theo quy định được tổ chức từ ngày 21-3 đến ngày 13-4 tại khu phố, ấp nơi người ứng cử thường trú hoặc tạm trú.

Tính đến thời điểm này chưa phát sinh khiếu nại, kiến nghị của công dân về những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND TP.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành uỷ TP, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử TP.HCM, đánh giá Uỷ ban MTTQ TP đã có những nỗ lực tích cực, sau hội nghị hiệp thương lần hai đã triển khai hướng dẫn hội nghị cử tri nơi cư trú. Những địa phương nào gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị bầu cử thì kiến nghị trực tiếp để tránh ách tắc.

Bà Lệ lưu ý những địa phương có bệnh viện dã chiến, trung tâm cách ly dịch bệnh COVID-19 như huyện Củ Chi, Hóc Môn,… phải đặc biệt lưu ý. Tiểu ban Hậu cần phải làm việc với Sở Y tế, tham mưu kỹ việc bỏ phiếu ở khu vực cách ly như thế nào.

“Đương nhiên phải có thùng phiếu riêng" - bà Lệ nhấn mạnh và đề nghị các địa phương phải có kịch bản chi tiết, tính toán kỹ càng vấn đề này.

Bà cũng đề nghị các đơn vị làm việc với Sở Y tế để tham mưu phương án bầu cử trong tình hình dịch bệnh COVID-19, đặt các tình huống xảy ra.



Các đại biểu nêu ý kiến tại phiên họp. Ảnh: LÊ THOA

Chủ tịch Uỷ ban bầu cử TP cũng đề nghị Ủy ban MTTQ TP có hướng dẫn, giám sát, theo dõi chặt chẽ công tác tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú. Các quận/huyện phải mời đúng cử tri đi dự, chuẩn bị kỹ địa điểm, thời gian, có kịch bản,… đảm bảo cho hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đạt thành công.

“Phải mời đúng cử tri đi dự, tránh tình trạng đối tượng xấu bị lợi dụng đến gây rối, có ý kiến gây hấn, đả kích trong hội nghị” – bà Lệ nói.

Đối với những người đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ, phục vụ cho bầu cử, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử TP.HCM cho rằng phải nắm được hồ sơ, lý lịch của những người này. Cấp TP sẽ do Công an TP làm, cấp huyện, xã cũng phải làm.

"Phải chọn những người nòng cốt, có uy tín, trách nhiệm, am hiểu về pháp luật để tham gia; bởi nếu chọn không kỹ, để bị trà trộn thì sẽ lộ lọt thông tin trên mạng" - bà Lệ nói và đề nghị các địa phương rà soát, giải quyết những vụ việc khiếu nại, tranh chấp ở địa bàn dân cư, không phát sinh điểm nóng từ đây đến ngày bầu cử.

Kết quả hiệp thương lần hai ở TP Thủ Đức và các huyện - TP Thủ Đức: 68 người ứng cử đại biểu HĐND TP Thủ Đức (40 nam, 28 nữ); trong đó có bốn người tự ứng cử. - Huyện Cần Giờ: 51 người ứng cử HĐND huyện (31 nam, 20 nữ), không có người tự ứng cử. - Huyện Củ Chi: 58 người ứng cử HĐND huyện (35 nam, 23 nữ), không có người tự ứng cử. - Huyện Hóc Môn: 59 người ứng cử HĐND huyện (35 nam, 24 nữ), trong đó có hai người tự ứng cử. - Huyện Bình Chánh: 67 người ứng cử HĐND huyện (34 nam, 33 nữ), không có người tự ứng cử. - Huyện Nhà Bè: 60 người ứng cử HĐND huyện (38 nam, 22 nữ), không có người tự ứng cử. - 63 xã, thị trấn: 3.167 người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn (1.312 nữ), không có người tự ứng cử.