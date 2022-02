Sáng 27-2, Cục CSGT Bộ Công an cho biết suốt đêm qua và sáng nay, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Thủy đoàn 1, Cục CSGT phối hợp cùng các lực lượng thuộc Quân đội, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Quảng Nam tập trung tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm ca nô ngoài biển Cửa Đại (Quảng Nam).

Clip: Huy động máy bay trực thăng để tìm kiếm nạn nhân vụ chìm ca nô ngoài biển Cửa Đại . Nguồn: QUANG NHẬT

Theo đó, ngay khi nhận được báo cáo về vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng nói trên, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động hai xuồng máy, 25 cán bộ chiến sỹ tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Thủy đội 3, Thủy đoàn 1 thuộc Cục CSGT cũng huy động một tàu cùng sáu cán bộ chiến sỹ đang đóng quân tại Đà Nẵng hành quân khẩn cấp vào vùng biển Cửa Đại phối cùng các lực lượng thuộc Quân đội, Bộ đội Biên phòng và địa phương tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Đặc biệt, lực lượng chức năng huy động cả máy bay trực thăng cùng nhiều tàu, xuồng và hàng trăm lượt cán bộ chiến sỹ tổ chức tìm kiếm nạn nhân xuyên đêm.



Máy bay trực thăng được huy động để tìm kiếm nạn nhân vụ chìm ca nô ngoài biển Cửa Đại. Ảnh: QUANG NHẬT

Đến 8 giờ sáng 27-2, lực lượng cứu hộ tìm thấy được hai thi thể của người mất tích, hiện còn hai nạn nhân vẫn chưa tìm thấy là Nguyễn Minh Quang (sinh năm 2019) và Nguyễn Mai Anh (sinh năm 2019). Tính đến nay, vụ chìm tàu đã làm 15 người tử vong và hai người mất tích.

Vẫn theo Cục CSGT, tình hình thời tiết tại khu vực xảy ra tai nạn đã tốt lên nhiều, trời quang, không còn sóng lớn, thuận lợi cho công tác tìm kiếm cứu nạn. Tàu bị nạn cũng đã nổi, dạt vào bờ, dự kiến được lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm phương tiện ngay trong sáng nay.

Trước đó, khoảng 14 giờ 10 ngày 26-2, tàu khách cao tốc Phương Đông biển số QNa-1152 do ông Võ Lê Sen làm thuyền trưởng cùng hai thuyền viên chở 36 hành khách đi từ đảo Cù Lao Chàm vào bến thủy nội địa Cửa Đại xã Tân Hiệp, TP Hội An. Khi vào cách bờ khoảng hai hải lý, tàu bị lật chìm.

Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo, cử đoàn công tác do Thiếu Tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn và phối hợp Công an tỉnh Quảng Nam tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.



Đoàn công tác do Thiếu Tướng Nguyễn Văn Trung (bên trái, hàng trên cùng), Cục trưởng Cục CSGT trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: QUANG NHẬT

Trong công điện về khắc phục hậu quả vụ tai nạn này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh huy động mọi phương tiện, nhân lực để tìm kiếm, cứu nạn người và phương tiện trong vụ tai nạn. Đồng thời, bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân; lưu ý kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh trên đường thủy nội địa, nhất là hoạt động chở khách tham quan du lịch trên đường thủy nội địa.

Cạnh đó, cần siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp du lịch khi để xảy ra vi phạm, không để xảy ra các sự việc tương tự.

Cùng với đó, Bộ GTVT chỉ đạo Sở GTVT tỉnh Quảng Nam và các Sở GTVT địa phương kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa. Đồng thời xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm, đặc biệt xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp (chủ phương tiện) gây tai nạn nêu trên.