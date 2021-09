Bộ Công an đề xuất xây dựng nhiều dự án luật Ngày 9-9, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, làm việc với Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp cùng một số đơn vị trực thuộc về tiến độ, chất lượng xây dựng các dự án luật, dự thảo nghị định do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Theo đó, các dự án luật do Bộ Công an đề xuất xây dựng năm 2022 gồm Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật Cảnh sát cơ động. Bộ Công an cũng đang chủ trì xây dựng 11 nghị định gồm tám nghị định quy định chi tiết thi hành các luật đã có hiệu lực và sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2022; ba nghị định thuộc chương trình công tác năm 2021 của Chính phủ. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Công an được giao chủ trì xây dựng các dự án luật, dự thảo nghị định khẩn trương rà soát, tiếp thu ý kiến các bộ, ban, ngành có liên quan, hoàn thiện dự thảo trình các cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.