Kỳ họp tháng 5 của Quốc hội: Không chất vấn, bỏ thảo luận tổ

Bổ sung dự án Luật Cư trú (sửa đổi) vào chương trình Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay kỳ họp thứ 9 dự kiến bổ sung vào chương trình bốn nội dung: Cho ý kiến về dự án Luật Cư trú (sửa đổi) và ba dự thảo nghị quyết về: Phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), việc gia nhập Công ước số 105 của ILO về xóa bỏ lao động cưỡng bức 1957. Chương trình kỳ họp cũng rút năm nội dung, gồm: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); chất vấn và trả lời chất vấn; báo cáo về quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2019 (Chính phủ đề nghị chuyển sang kỳ họp thứ 10) và báo cáo kết quả thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2017 (Chính phủ đề nghị chuyển sang năm 2021). Với hai nội dung do Chính phủ đề nghị bổ sung là cho ý kiến về dự thảo nghị quyết về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và dự thảo nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, ông Nguyễn Hạnh phúc cho hay sẽ thực hiện theo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau khi xem xét các nội dung này. Hạn chế tối đa lượng người ra vào nhà Quốc hội Để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, trong kỳ họp thứ 9, Quốc hội hạn chế tối đa số lượng người ra vào nhà Quốc hội. Hạn chế tối đa số lượng người ra vào nhà Quốc hội. Theo đó, sẽ không mời khách mời trong nước và quốc tế dự thính các phiên họp trực tuyến, hạn chế số lượng đại diện các cơ quan liên quan đến nội dung kỳ họp, hạn chế tối đa việc tập trung nhân lực phục vụ kỳ họp. Khi họp trực tuyến tại phòng Diên Hồng, đại biểu ngồi cách nhau hai ghế và so le, trong đó có một số vị trí bố trí khoảng cách rộng hơn. Trung tâm Báo chí bố trí tại trụ sở 22 Hùng Vương, chỉ mời một số ít phóng viên ghi hình tác nghiệp tại phòng Diên Hồng.