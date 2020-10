Kỷ luật chủ tịch xã để khai thác đất bán cho nhà máy xi măng

Ngày 6-10, ông Đào Danh Hà - Chủ tịch UBND xã Bài Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, vụ việc khai thác đất giàu quặng trái phép trên địa bàn xã Bài Sơn rồi bán cho một nhà máy xi măng Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra. Hiện UBND xã Bài Sơn chưa nhận được kết quả điều tra vụ việc.



Cổng vào trụ sở làm việc UBND xã Bài Sơn. Ảnh: Đ.LAM

Trước đó, lợi dụng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, nhiều đối tượng đã mang máy múc, hàng chục xe tải vào khu vực xóm 2, xã Bài Sơn khai thác trộm đất giàu quặng mang đi bán. Hàng ngàn m3 đất đã bị khai thác, vận chuyển đưa đi tiêu thụ.

Từng đoàn xe tải chở đầy đất chạy vào khu vực Nhà máy xi măng Sông Lam (huyện Đô Lương). Chiều 1-5, từ tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Nghệ An bí mật ập vào bắt quả tang hoạt động khai thác đất trái phép ở xã Bài Sơn. Lúc đó, việc khai thác đất trái phép mới dừng lại.



Hiện trường khai thác đất trái phép gần với Nhà máy xi măng Sông Lam. Ảnh: CA.

Thời điểm xảy ra vụ việc trên, ông Nguyễn Hữu Quang đang làm chủ tịch UBND xã Bài Sơn và ông Thái Văn Hòa đang làm công chức địa chính xã Bài Sơn.



Vừa qua, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Đô Lương đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về Đảng đối với ông Quang. Về mặt chính quyền, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương cũng đã ký quyết định kỷ luật mức cảnh cáo ông Quang vì đã buông lỏng quản lý để xảy ra khai thác đất trái phép.

Đối với ông Hòa đã bị kỷ luật về Đảng bằng hình thức khiển trách và bị kỷ luật khiển trách về mặt chính quyền. Hiện ông Hòa đã nghỉ việc chờ nghỉ hưu và ông Hòa đã xin nghỉ hưu trước tuổi.