Công an quận 3, TP.HCM cho biết quận đã lập chín chốt kiểm soát dịch tại các khu vực tiếp giáp với các quận khác, chủ yếu kiểm tra lý do ra đường của người dân. Từ đó tuyên truyền Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, vận động người dân ở nhà, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết. Chín chốt kiểm soát của quận 3 gồm: Vòng xoay Dân Chủ, Lý Thái Tổ - Điện Biên Phủ, Lê Văn Sỹ, Trường Sa, Hoàng Sa, Võ Thị Sáu – Hai Bà Trưng, Cách Mạng Tháng 8, Cao Thắng – Nguyễn Thị Minh Khai. Các chốt này có thể được thay đổi vị trí để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của công an địa phương. Ngoài ra còn có những chốt kiểm soát khác ở các tuyến đường do Công an phường phụ trách.