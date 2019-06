Liên tiếp xảy ra thảm án, do đâu?

Các vụ thảm án xảy ra gần đây - Ngày 25-5-2019, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi, trú huyện Đức Trọng), nghi phạm sát hại một cụ bà 71 tuổi cùng hai người cháu rồi chôn thi thể trong vườn cà phê. Người phụ nữ khai nhận động cơ gây án là vì có mâu thuẫn trước đó với con trai và con dâu của nạn nhân, vì vậy ra tay để trả thù. - Ngày 17-5-2019, Công an TP Hà Nội bắt giữ Đỗ Văn Bình (38 tuổi, trú huyện Mê Linh, Hà Nội, làm nghề mổ thịt heo). Sau khi xảy ra va chạm giao thông với hai người đàn ông, do bị đối phương hành hung nên Bình dùng dao lần lượt sát hại cả hai để trả thù. Tiếp đó, vì biết không thể thoát tội, Bình tiếp tục sát hại một phụ nữ, đâm trọng thương một phụ nữ khác vì cho rằng họ phụ tình mình.

Cơ quan chức năng khám nghiệm vụ thảm án ở Lâm Đồng. Ảnh: CTV - Khuya 2-5-2019, tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (TP.HCM), Trương Tín (29 tuổi) trong lúc phê ma túy đá đã ra tay sát hại mẹ, dì và bà ngoại. - Ngày 25-4-2019, Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Trần Trọng Luận, nghi phạm ra tay sát hại hai mẹ con cùng đứa cháu ngoại bảy tuổi. Luận khai nguyên nhân gây án là vì nạn nhân thường xuyên có lời nói, thái độ coi thường mình. - Ngày 12-3-2019, Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) bị bắt giữ vì gây ra vụ thảm sát ba người thân (cha mẹ và bà nội) cùng một người khác ở Long An trước đó một ngày. - Ngày 6-11-2018, Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ Đoàn Hữu Khơi (17 tuổi, trú thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, Hưng Yên). Khơi đi trộm và bị phát hiện nên sát hại nạn nhân và chém hàng xóm. - Ngày 16-2-2018, Công an TP.HCM bắt giữ Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang), nghi phạm sát hại năm người trong một gia đình ở quận Bình Tân. Nguyên nhân gây án là vì thường xuyên bị vợ chồng ông chủ mắng chửi nên sinh thù hận…