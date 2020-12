Lộ trình cụ thể để đưa TP Thủ Đức vận hành

Không thu lệ phí khi thực hiện chuyển đổi giấy tờ Kế hoạch của UBND TP.HCM cũng đề cập đến việc điều chỉnh các loại giấy tờ do thay đổi tên đơn vị hành chính và công việc có liên quan. Theo đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, các sở, ban ngành thuộc TP hướng dẫn các quận, TP Thủ Đức và các phường có liên quan thực hiện tốt công tác điều chỉnh các loại giấy tờ liên quan cho tổ chức, cá nhân do thay đổi tên đơn vị hành chính và không thu các loại lệ phí khi thực hiện chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.