Đúng thời khắc Giao thừa chuyển giao từ năm cũ Tân Sửu 2021 sang năm mới Nhâm Dần 2022, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chúc Tết tới toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài.

PLO trân trọng giới thiệu toàn văn Lời chúc Tết của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc:

Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước,

Trong thời khắc thiêng liêng chào đón năm mới Nhâm Dần, tôi xúc động thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, xin gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, cùng đồng bào ta ở nước ngoài những tình cảm thân thương, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Tôi cũng xin gửi tới bạn bè năm châu, nhân dân các nước trên thế giới lời chúc hòa bình, hữu nghị, phồn vinh và hạnh phúc.

Nhớ lại mùa xuân Nhâm Ngọ 1942, trên báo "Việt Nam độc lập", Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết:

Chúc toàn quốc ta trong nǎm này,

Cờ đỏ ngôi sao bay phất phới!

Nǎm này là nǎm rất vẻ vang.

Lời chúc của Bác nay tròn 80 năm. Dù lịch sử đã sang những trang mới, nhưng những phẩm chất được hun đúc từ lịch sử dân tộc, tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái, sự bền bỉ, giàu đức hi sinh của nhân dân ta vẫn không bao giờ thay đổi.

Năm 2021, trong những thời khắc thử thách nhất, chúng ta đã chứng kiến nhiều hình ảnh đẹp, tấm gương dấn thân vì việc nghĩa, hi sinh vì cộng đồng ở mọi tầng lớp nhân dân: Đó là những bác sĩ, y tá, chiến sĩ, tình nguyện viên không quản ngại nguy hiểm vùng dịch, để lại phía sau gia đình, cha mẹ già, con thơ; đó là những cụ già đã đem hết số tiền tiết kiệm của mình ủng hộ quỹ phòng, chống COVID-19; đó là những cháu thiếu niên, nhi đồng đã vẽ những bức tranh tuyệt đẹp, nhiều bài thơ hay, lá thư thật xúc động, bày tỏ ước mơ, tình cảm với các y bác sĩ, cũng như niềm tin về sức mạnh Việt Nam trong thử thách đại dịch.

Trong giờ phút này, có những người con Việt Nam đang ở tuyến đầu chống dịch; các chiến sĩ ngày đêm giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ biên cương, hải đảo hay những anh chị em ở nhiều ngành nghề tiếp tục miệt mài công việc, không thể đón tết trọn vẹn bên gia đình.

Đảng, Nhà nước và nhân dân trân trọng những nỗ lực lao động vì trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Đất nước ghi nhớ những hy sinh của đồng bào, đồng chí, trân trọng tấm lòng hướng về Tổ quốc của đồng bào ta ở nước ngoài và sự giúp đỡ từ bạn bè quốc tế.

Chính những thử thách ấy càng tôi luyện thêm cho chúng ta sức mạnh của tinh thần đoàn kết một lòng, của ý chí và lòng kiên định, xứng đáng với phẩm chất anh hùng của cha ông chúng ta trong suốt chiều dài lịch sử "sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa", trải qua hàng ngàn năm văn hiến, dựng nước và giữ nước.

Kính chúc mọi gia đình Việt Nam thân yêu có những ngày Tết vui vẻ, đầm ấm và an toàn. Xin chúc mỗi người dân Việt Nam, đồng bào ta năm mới Nhâm Dần 2022 bình an, mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc mừng năm mới.