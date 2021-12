Nhiều vụ cháy lớn là do dân sợ báo cảnh sát PCCC sẽ tốn tiền Thiếu tá Phạm Văn Thuận, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Thủ Đức, cho biết hiện người dân vẫn còn suy nghĩ khi lực lượng và xe chữa cháy đến là phải tốn tiền nên ngại báo tin cháy từ sớm. Do đó, khi lửa lớn người dân mới báo thì hậu quả đã xảy ra. “Chính điều này đã dẫn đến những vụ cháy lớn, cháy lan và gây thiệt hại cho người dân” - Thiếu tá Thuận nói. Dẫn chứng, Thiếu tá Thuận cho hay năm 2020, khi đang chữa cháy tại cửa hàng sữa ở phường Thảo Điền, do lửa lớn đã lùa qua các nhà bên cạnh nên lực lượng cảnh sát PCCC đến kiểm tra mức độ ảnh hưởng thì chủ nhà lấy tiền ra đưa. Vị chủ nhà giải thích do nghĩ khi lực lượng cảnh sát PCCC đến thì phải tốn tiền. Hay như năm 2019, người dân trong khi cúng xe đã gây cháy tại phường Phước Long B. Khi lực lượng cảnh sát PCCC đến thì lửa đã bùng lớn. Khi dập lửa xong, chủ nhà cầm tiền ra đưa cho lực lượng cũng với lời giải thích tương tự. “Thực tế thì người dân không phải tốn chi phí gì cả” - Thiếu tá Thuận khẳng định.