Lũ đặc biệt lớn, Hà Tĩnh ra lệnh di dời 46.000 dân

Cho đến đầu giờ chiều 19-10, mưa giông vẫn diễn ra trên diện rộng tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An. Đặc biệt tại khu vực phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đang mưa như trút nước.

Tại TP Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên mưa trắng trời, nước làm ngập quốc lộ 1A, chia cắt nhiều đường giao thông, hàng ngàn nhà dân đã ngập sâu cả mét.

Nước lũ chảy cuộn cuộn vào sân trụ sở UBND xã Cẩm Duệ. Ảnh: CTV.

Trong khi đó nước thượng nguồn đổ về hồ Kẻ Gỗ cực lớn nên Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã tăng lưu lượng xả tại hồ Kẻ Gỗ lên 850 m3/s.

Theo lãnh đạo Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, công ty đang tính phương án xả lũ tăng lên 1.000 m3 hoặc cao hơn.

Tại khu vực núi Vò Vò xã Hương Liên (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) xuất hiện vết nứt.

Do mưa lớn liên tục, vết nứt ngày càng lớn và kéo dài nên người dân đang lo sợ sập, sạt lở núi.



Hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên) đang xả lũ lớn. Ảnh: CTV.

Lúc 8 giờ sáng 19-10, ông Trần Tiến Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Trưởng ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cũng phát đi Công điện khẩn số 192 ra lệnh chủ tịch UBND các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tổ chức di dời dân vùng hạ du hồ chứa nước Kẻ Gỗ.

Theo đó, huyện Huyện Cẩm Xuyên đang di dời 13.300 hộ với 43.200 người; huyện Thạch Hà di dời 1.420 hộ với 2.685 người; TP.Hà Tĩnh di dời 263 hộ với 701 người.



Nhà người dân ở xã Cẩm Quan bị ngập sâu. Ảnh: NGUYỄN THÚY.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Tiến Hưng giao: “Các địa phương, đơn vị chủ động tính toán, sẵn sàng thực hiện phương án sơ tán dân với kịch bản phải phá tràn sự cố hồ chứa nước Kẻ Gỗ trong 24 giờ tới, không được để dân quay lại khi nươc chưa rút”.

Hiện lực lượng công an, quân đội, dân quân và chính quyền các huyện đang giúp người dân sơ tán, di chuyển đến các điểm an toàn. Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều phương tiện và lực lượng sang giúp người dân Hà Tĩnh di dời.