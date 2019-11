Chiều 25-11, với 404/446 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) bấm nút tán thành, QH đã biểu quyết thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.



Một trong những nội dung đáng chú ý của dự luật là việc bổ sung thêm trường hợp được miễn thị thực khi vào khu kinh tế ven biển theo quyết định của Chính phủ.

Trình bày báo cáo giải trình tiếp thu và chỉnh lý dự luật về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt cho biết có một số ĐBQH đề nghị quy định chặt chẽ, bổ sung các điều kiện về khu kinh tế ven biển cho đầy đủ, chặt chẽ về quốc phòng, an ninh (khoản 7 Điều 1 và điểm b khoản 18 cũng của Điều 1). Một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định này và có ý kiến đề nghị không miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển.



Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt. Ảnh: QH

Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH thấy rằng quy định khoản 7 Điều 1 và điểm b khoản 18 Điều 1 dự thảo luật do Chính phủ trình đã cơ bản chặt chẽ. Việc bổ sung quy định trên là cần thiết, vừa tạo thuận lợi cho người nước ngoài vào đầu tư, hoạt động tại khu kinh tế ven biển đủ điều điện để phát triển khu vực này, vừa bảo đảm chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo ông Võ Trọng Việt, tiếp thu các ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định này, UBTVQH đã cho chỉnh lý tại khoản 7 Điều 1 dự thảo luật trình QH thông qua.

Cụ thể, theo Luật 2014 thì khoản 3 Điều 12 quy định về các trường hợp được miễn thị thực vào khu kinh tế cửa khẩu, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Luật mới bổ sung thêm khoản 3a là: “Vào khu kinh tế ven biển do Chính phủ quyết định khi đáp ứng đủ các điều kiện: Có sân bay quốc tế, có không gian riêng biệt; có ranh giới địa lý xác định, cách biệt với đất liền; phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam”.

Liên quan đến việc bổ sung điều kiện để quyết định đơn phương miễn thị thực cho công dân của một số nước, ông Việt cho hay UBTVQH thấy rằng hiện nay Việt Nam đang đơn phương miễn thị thực cho công dân của 13 quốc gia và có bảy quốc gia đơn phương miễn thị thực có điều kiện cho công dân Việt Nam. Nếu bổ sung điều kiện làm thu hẹp diện các nước đang được đơn phương miễn thị thực sẽ khó bảo đảm tính khả thi, ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam với nước bị thu hẹp. Điều này không phù hợp với chủ trương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Do đó, UBTVQH đã cho lược bỏ khoản 8 Điều 1 của dự thảo luật do Chính phủ trình và giữ nguyên như quy định của luật hiện hành.