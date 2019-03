Mở rộng điều tra vụ nghi vấn quỹ đen ở Cục đường thủy

Liên quan loạt bài “Nghi vấn quỹ đen ở Cục Đường thủy nội địa” mà Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trong quá trình điều tra mở rộng, ngày 9-3 Cơ quan CSĐT Bộ Công an tống đạt Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Đức Hải Phó Cục trưởng Cục đường thuỷ nội địa về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Thông, nguyên giám đốc Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa, ông Nguyễn Mạnh Hùng, quyền trưởng phòng KHĐT Cục đường thuỷ nội địa cùng tội danh trên.



Bị can Trần Đức Hải

Như đã thông tin, ngay sau khi Pháp Luật TP.HCM khởi đăng loạt bài điều tra “Nghi vấn quỹ đen ở Cục Đường thủy nội địa”, Bộ GTVT đã xác minh và kết luận thông tin việc lập quỹ đen mà báo phản ánh là có cơ sở.

Theo đó, ngày 29-8 Thanh tra Bộ ban hành Kết luận 9633/KL-BTGTV, xác định có chín cá nhân liên quan đến việc chi quỹ đen, đồng thời buộc Cục Đường thủy nộp vào ngân sách nhà nước 406 triệu đồng, cá nhân ông Phạm Văn Thông (nguyên giám đốc Ban quản lý dự án) chịu trách nhiệm hơn 4,3 tỉ đồng. Đồng thời yêu cầu Cục Đường thủy kiểm điểm các cá nhân sai phạm, báo cáo Bộ GTVT.

Sau khi có kết luận của Thanh tra Bộ GTVT, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo Bộ GTVT chuyển toàn bộ hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra theo thẩm quyền, đồng chuyển cho VKSND Tối cao để giám sát theo thẩm quyền.

Ngày 24-9, Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ký công văn gửi báo Pháp Luật TP.HCM, đề nghị cung cấp bản chính tài liệu hồ sơ loạt bài “Nghi vấn quỹ đen ở Cục Đường thủy nội địa”, đồng thời đề nghị báo tạo điều kiện cho PV phối hợp với Cơ quan CSĐT Bộ Công an trong quá trình điều tra.

Báo Pháp Luật TP.HCM cung cấp đầy đủ tài liệu hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an và cơ quan này đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa. Sau đó công an khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Thông để điều tra mở rộng.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án.