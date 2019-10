Mưa trắng trời, đường ở TP Vinh ngập như sông

Từ đêm qua đến hôm nay (16-10), tại TP Vinh và các huyện phụ cận thuộc tỉnh Nghệ An và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có mưa giông to và rất to.



Nhiều con đường ở TP Vinh đang ngập sâu, các phương tiện giao thông không thể di chuyển.

Do mưa kéo dài đến trưa nay, các con đường chính ở TP Vinh như: Lê Mao, Nguyễn Thị Minh Khai, Đại lộ Lê Nin, Nguyễn Duy Trinh, Lê Hồng Phong, Hồng Bàng…đều đã ngập rất sâu, giao thông đường bộ đang tê liệt.

Nhiều xe ô tô, xe máy đã bị ngập chìm trong nước. Nhiều hộ dân ở phường Bến Thủy, Hưng Dũng (TP Vinh) nước ngập vào nhà sâu từ 10 đến 50 cm.



Ở khối Đông Lâm, phường Hưng Dũng, TP Vinh đang bị ngập sâu.

Hôm nay, nhiều trường học tại tỉnh Nghệ An đã phải cho học sinh nghỉ học ở nhà chống mưa, lũ. Nhiều phường ở TP Vinh đã bị cắt điện lưới để đảm bảo an toàn.



Lực lượng quân sự đưa xuồng ra đường nhựa giúp dân di chuyển.

Lực lượng Công an tỉnh Nghệ An và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã đưa các xe chuyên dụng, xuồng ra đường giúp dân di chuyển ra những nơi ngập sâu và sẵn sàng di chuyển các hộ dân bị ngập lên các toàn nhà cao tầng.

Cảnh sát ra đường vớt xe giúp dân ở trước ga Vinh (TP Vinh).