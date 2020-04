Nghệ An liệt kê 6 nhóm hành vi vi phạm về chống dịch COVID-19

Ngày 8- 4, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký công văn hỏa tốc về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVD-19.



Nguyễn Văn Sơn ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An được cách ly tập trung nhưng giấu 96 viên ma túy tổng hợp, bị công an phát hiện. Ảnh: CA.

Theo đó, Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, ngành; chủ tịch UBND cấp huyện, trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, kịp thời phát hiện, khẩn trương xử lý nghiêm minh theo pháp luật đối với các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Các hành vi vi phạm gồm: Vi vi phạm về khai báo y tế (không khai báo, khai báo không trung thực); trốn cách ly, không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch; chống người thi hành công vụ thực hiện công tác phòng, chống dịch; Đưa tin không đúng sự thật, gây ảnh hương dư luận, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội; Tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng; sản xuất hàng giả, đầu cơ găm hàng, tăng giá trái pháp luật, gian lận thương mại, gây bất ổn thị trường…

Các hành vi trên, nếu có dấu hiệu phạm tội phải chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan chức năng để điều tra, xử lý về hình sự.

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xác minh làm rõ, xem xét điều tra, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm pháp luật có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự (nếu có) trên địa bàn.

Các sở ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Sở Y tế Nghệ An trước ngày 12-4-2020. Sở Y tế Nghệ An tổng hợp báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh Nghệ An trước ngày 15-4-2020.