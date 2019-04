Nghệ An - TP.HCM tiếp tục hợp tác phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 13-4, tại TP Vinh (Nghệ An), hội nghị tổng kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2014-2019 và ký kết hợp tác giai đoạn 2019-2025 giữa TP.HCM và tỉnh Nghệ An đã diễn ra.



Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong (trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý cùng bắt tay sau khi ký kết hợp tác giai đoạn 2019-2025 giữa TP.HCM và Nghệ An.

Ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đản, Bí thư Tỉnh ủy, ông Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng chủ trì hội nghị.



Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đã thông qua báo cáo tổng kết phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM và tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 -2019 và thảo thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai địa phương trong giai đoạn 2019-2025.

Đến nay, 56 dự án của các doanh nghiệp, nhà đầu tư từ TP Hồ Chí Minh đã đầu tư vào Nghệ An với tổng vốn đăng ký 34.463 tỉ đồng. Trong đó có 32 dự án với tổng vốn đầu tư trên 22.100 tỉ đồng đã đi vào hoạt động.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết, trong năm 2019 này, Trung tâm xúc tiến đầu tư của TP sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư của Nghệ An tại TP.HCM để cho các doanh nghiệp của tỉnh giới thiệu, quảng bá các sản phẩm có thế mạnh của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Lưu Quang, Phó Bí Thư thường trực Thành ủy TP.HCM, bày tỏ sự xúc động khi về với quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Quang cho hay bằng tình cảm, trách nhiệm với quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP.HCM sẽ có nhiều hoạt động hỗ trợ, hợp tác thiết thực để đưa Nghệ An phát triển.

Đối với việc đầu tư con đường du lịch vào khu di tích Kim Liên, lãnh đạo TP.HCM sẽ có sự trao đổi, bàn bạc để có thể kêu gọi nhiều nguồn lực, trong đó có các doanh nghiệp hỗ trợ đầu tư con đường này, tạo điểm nhấn cho du khách khi về với quê Bác.



Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm.

Thay mặt cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các doanh nghiệp của TP.HCM đối với tỉnh Nghệ An, đồng thời nhấn mạnh chương trình hợp tác đã thực sự mang lại hiệu quả và nghĩa tình ấm áp giữa hai địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng cam kết, tỉnh sẽ nỗ lực để thực hiện tốt chương trình thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương giai đoạn 2019-2025. Bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, hai địa phương cũng cần tăng cường hơn nữa việc hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo quản lý; củng cố quốc phòng an ninh. Ông Vinh cũng mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của TP Hồ Chí Minh để tạo động lực cho Nghệ An bứt phá đi lên.