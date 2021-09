Ngày 30-9, Đại tá Trần Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, nhiều ngày trở lại đây trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra tình trạng người dân kéo đến các chốt kiểm soát dịch để đòi về quê.

Bà con đòi về quê vì cạn kiệt nguồn lực

Trong đêm 29-9 và rạng sáng nay đã có gần 100 người dân đi xe máy tụ tập tại chốt kiểm soát dịch tại cầu Hóa An (TP Biên Hoà) đòi về quê. Ngoài ra hàng trăm người đồng bào đang ở các khu nhà trọ địa bàn huyện Vĩnh Cửu cũng tụ tập chốt kiểm soát dịch đòi về Ninh Thuận.



Đại tá Trần Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về tình trạng người dân tự phát đòi về quê. Ảnh: VŨ HỘI

Trước tình hình này, lãnh đạo các địa phương và lực lượng công an đã có mặt vận động người dân ở lại, không về tự phát.

"Sau ba tháng họ đã mệt mỏi, cạn kiệt nguồn lực kinh tế nên đòi về quê. Để ngăn chặn làn sóng về quê tự phát, Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo công an địa phương và các chốt tăng cường kiểm soát chặt người lưu thông, tránh để người về quê tự phát. Ngoài ra nắm tình hình trên mạng xã hội để xử lý những trường hợp cầm đầu kích động người dân về quê ", Đại tá Đạt nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cần ưu tiên tiêm vaccine và làm tốt công tác an sinh xã hội để giữ chân người lao động. Đồng thời, cần tạo điều kiện cho người lao động sớm được đi làm để có thu nhập và động viên chủ trọ giảm tiền nhà cho họ để giúp họ an tâm ở lại.

Liên quan đến việc người dân đòi về quê, ông Nguyễn Văn Thuộc- Bí thư huyện Vĩnh Cửu cũng cho biết, trên địa bàn huyện xảy ra tình trạng công dân đòi về quê.

Trình bày với lực lượng chức năng, người dân cho biết họ có nhiều nguyên nhân để muốn trở về. Trong đó, do tất cả thất nghiệp suốt ba tháng liên tiếp nên không còn tiền để sinh sống, gửi về quê. Mặc dù người dân có nhận được sự hỗ trợ, tuy nhiên không thể đủ cho cuộc sống hằng ngày. Đồng thời, có nhiều phụ huynh đón con vào chơi hè nhưng bị kẹt lại, phải về quê để cho các cháu đến trường.



Người dân tụ tập đòi về quê Ninh Thuận chiều ngày 29-9 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. Ảnh: AX

"Chúng tôi có hứa với họ sẽ cố gắng làm việc với tỉnh Ninh Thuận để phối hợp cố gắng đưa họ về quê. Tuy nhiên lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận cũng chia sẻ là trong các đợt đưa người về quê thì phát sinh ca nhiễm nhiều nên gây áp lực cho địa phương trong công tác phòng chống dịch. Vì vậy tỉnh Ninh Thuận mong Đồng Nai tiếp tục hỗ trợ, động viên tinh thần bà con ở lại", ông Thuộc nói.

Người dân chỉ gắn bó nơi nào sống được, đó là quy luật

Bên cạnh đó Bí thư huyện Vĩnh Cửu đã đề nghị Ban Dân tộc Đồng Nai liên hệ nhờ Ban Dân tộc Ninh Thuận hỗ trợ cán bộ vào Đồng Nai gặp gỡ động viên tinh thần con em đồng bào Chăm ở lại.

Trước mắt lãnh đạo huyện Vĩnh Cửu tiếp tục động viên tinh thần người dân ở lại địa phương. Vận động chủ nhà trọ giảm 50 - 100% tiền trọ cho công dân. Bên cạnh đó sẽ thực hiện thêm các gói an sinh trao tận tay để đảm bảo người dân được đảm bảo ăn uống đầy đủ.

Về vấn đề này ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh nguyện vọng muốn về quê của Đồng bào Chăm để con em được đi học và người dân muốn về là nguyện vọng chính đáng, cần phải được quan tâm. Vì vậy lãnh đạo địa phương gắng vận động và chính sách an sinh xã hội để họ đồng thuận với chủ trương.

"Bây giờ họ không có việc làm, đời sống của họ khó khăn muốn bỏ về. Nếu khi nào họ đi làm thì họ gắn bó trở lại. Mấu chốt là việc làm và đời sống, người dân chỉ gắn bó nơi nào mình sống được, còn sống không được thì phải bỏ đi tìm chỗ khác sống, đó là quy luật", ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, các ban ngành cần đặc biệt quan tâm, cố gắng kết nối với các để phối hợp, điều động xe đưa dân về quê. Phải hết sức hỗ trợ để đảm bảo được quyền lợi của nhân dân.