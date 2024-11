12 tỉnh, thành sáp nhập: Giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện và 161 đơn vị hành chính cấp xã 14/11/2024 09:49

(PLO)- Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho hay 5 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Quảng Trị đề nghị không thực hiện sắp xếp 8 đơn vị hành chính cấp huyện do yếu tố đặc thù và chưa thực hiện sắp xếp do có các lý do khác.