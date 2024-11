Tổng Bí thư Tô Lâm: Đưa Bạch Long Vĩ trở thành pháo đài bảo vệ vùng biển, vùng trời Tổ quốc 14/11/2024 12:46

Sáng 14-11, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng đoàn công tác của Trung ương Đảng tới thăm và làm việc tại huyện đảo Bạch Long Vĩ. Cùng dự làm việc có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, các lực lượng vũ trang.

Đảo Bạch Long Vĩ có vị trí quan trọng chiến lược về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế biển ở Vịnh Bắc Bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, làm việc tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng. Ảnh: ĐT

Vị trí chiến lược vùng biển Đông Bắc

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện đảo Bạch Long Vĩ luôn thực hiện tốt phương châm kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh, từng bước phát triển trên nhiều lĩnh vực, xứng đáng là vị trí phên giậu tiền tiêu trên vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động trước tình cảm nồng nhiệt, sự tiếp đón chu đáo của Đảng bộ, chính quyền, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo. Ông cho biết đây là lần đầu tiên đến với Bạch Long Vĩ, một chuyến thăm mà cá nhân ông mong muốn từ lâu.

Tổng Bí thư biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện cũng như toàn thể nhân dân trong 31 năm qua kể từ ngày thành lập, đã đưa nơi đây từ một hòn đảo hoang vu, cằn cỗi thành đảo xanh, sạch, đầy sức sống, bến tàu, cầu cảng tấp nập, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng hoàn thiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác dâng hương tại đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ huyện Bạch Long Vĩ. Ảnh: ĐT

Đảo Bạch Long Vĩ là đảo tiền tiêu, có vị trí vô cùng quan trọng, mang tầm chiến lược cả về chủ quyền trên biển, quốc phòng, an ninh và tiềm năng lớn phát triển kinh tế biển. Đảo là cửa ngõ, kiểm soát tuyến hàng hải quốc tế quan trọng, có vai trò là trung tâm hậu cần và trung chuyển cho các hoạt động quân sự trên biển, một tiền đồn kiểm soát an ninh trật tự trên biển.

Tổng Bí thư chỉ rõ, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định: “Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn, phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ."

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Trạm Rada27, Sư đoàn 363, quân chủng Phòng không, Không quân. Ảnh: ĐT

Chính vì vậy, từ thực tế tiềm năng, vị thế và lợi thế của Bạch Long Vĩ, Tổng Bí thư đề nghị, thành phố Hải Phòng, huyện Bạch Long Vĩ cần suy nghĩ về kế hoạch và cách làm cụ thể để biến nơi đây trở thành pháo đài bảo vệ vùng biển, vùng trời ta trên vịnh Bắc Bộ, trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, phát triển nuôi trồng thủy hải sản và thu hút khách du lịch, như tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư gợi mở Hải Phòng cần quy hoạch tốt vùng quân sự, vùng kinh tế và vùng sinh thái để có phương hướng đầu tư đồng bộ về hạ tầng như, hạ tầng năng lượng, giao thông, viễn thông, công trình quân sự, công trình hạ tầng nghề cá, chống biến đổi khí hậu, nước biển dâng, nơi tránh trú bão, đảm bảo sự kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khởi công Dự án xây dựng nhà công vụ, nhà ăn, nhà kiểm soát nhiễm khuẩn thuộc Trung tâm y tế Quân, Dân, Y huyện Bạch Long Vĩ. Ảnh: ĐT

Huyện đảo tiếp tục củng cố an ninh quốc phòng biển đảo, chú ý sự gắn kết thế trận liên hoàn về an ninh quốc phòng giữa các đảo nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên diễn tập chiến đấu, cứu hộ cứu nạn; rèn luyện bản lĩnh vững vàng, kỹ năng tinh thông của người lính nơi đầu sóng ngọn gió; luôn có tinh thần chủ động, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao. Hải Phòng xây dựng Bạch Long Vĩ thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và một số bộ, ngành liên quan tổng kết chiến lược phát triển Khu kinh tế quốc phòng khu vực biển đảo, nhân rộng mô hình, phát huy kinh nghiệm và truyền thống của ông cha trong việc kết hợp giữa kinh tế và quốc phòng trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Cần phát triển xứng tầm

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đặt ra yêu cầu trong thời gian tới, cần kiến tạo sức sống mới cho đảo Bạch Long Vĩ. Trong đó, cần tiếp tục trồng cây xanh, xây hồ trữ nước ngọt, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học của biển đảo. Cần đưa thêm lực lượng tình nguyện, thu hút giáo viên, bác sĩ đến đảo lập nghiệp. Gia cường các nền tảng xã hội, không ngừng củng cố mối đoàn kết giữa cấp ủy, chính quyền, các lực lượng và Nhân dân trên đảo.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng bộ, chính quyền huyện đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: ĐT

Tổng Bí thư yêu cầu phải quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo; đồng tình với đề xuất bồi đắp, mở rộng đảo Bạch Long Vĩ, đồng thời, yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan chuyên môn cần phối hợp chặt chẽ để tính toán mục tiêu, chi phí, diện tích bảo đảm tính hiệu quả, bền vững.

Về lĩnh vực kinh tế, Tổng Bí thư gợi ý định hình 3 trụ cột cho kinh tế biển Bạch Long Vĩ gồm: phát triển du lịch biển đảo nghỉ dưỡng cao cấp; nuôi trồng thủy sản cao cấp; bảo tồn hệ sinh thái biển đảo.

Điều kiện khí hậu mát mẻ, nguồn gien thủy hải sản đặc hữu, quý hiếm, trong đó phải kể đến bào ngư, nhất là giống bào ngư 9 lỗ; hệ sinh thái rạn san hô, rong biển – cỏ biển, các loài thủy sinh trong khu bảo tồn biển đa dạng, giá trị... là những tài nguyên quý để phát triển kinh tế huyện đảo.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, việc phát triển kinh tế biển đảo Bạch Long Vĩ cần bám sát Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 với quyết tâm xây dựng đảo Bạch Long Vĩ trở thành trung tâm hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn trên biển khu vực phía Bắc, phát triển du lịch nghỉ dưỡng trên đảo.