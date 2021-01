Nhà thầu chở đất thi công vỉa hè quốc lộ 60 đi bán

Dự án tạo cảnh quan khu vực cửa ngõ Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng QL60 góp phần chỉnh trang QL60 đoạn tuyến từ nút giao thông liên xã Tân Thạch - An Khánh đến nút giao thông số 4 (xã Tam Phước, huyện Châu Thành) sẽ tạo mỹ quan, cảnh quan thông thoáng tại khu vực cửa ngõ tỉnh Bến Tre. Dự án đồng thời lập lại trật tự xây dựng, di dời các công trình xây dựng lấn chiếm để đảm bảo an toàn giao thông lộ giới; ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm lộ giới, xây cất nhà, công trình trái phép trong hành lang giải phóng mặt bằng đã thực hiện, đảm bảo an toàn giao thông và thoát nước.