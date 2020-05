Quốc lộ 60 khu vực Rạch Miễu đông xe nhưng không ùn ứ kéo dài

Ngày 3-5, hàng ngàn người và phương tiện từ các tỉnh miền Tây đã ồ ạt trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ, khiến các tuyến quốc lộ (QL) 60 và QL1 hướng về TP.HCM đôi lúc bị ùn ứ.



QL60 từ khoảng 15 giờ 30 chiều, hàng ngàn xe máy, ô tô từ các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng… nối đuôi nhau qua cầu Rạch Miễu để về TP.HCM. Do cầu nhỏ hẹp, lưu lượng phương tiện lưu thông qua cầu đông nên xe ô tô bị ùn ứ từ cầu Rạch Miễu đến trạm thu phí. Dòng xe máy vẫn di chuyển chậm qua cầu.



Lượng phương tiện lưu thông qua cầu Rạch Miễu đông, di chuyển chậm vào chiều 3-5.

Trưa cùng ngày, mật độ phương tiện lưu thông qua cầu Rạch Miễu khá đông và trên cầu xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô nên gây ùn ứ giao thông. Lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý vụ tai nạn, đồng thời điều tiết giao thông qua khu vực cầu Rạch Miễu.

Tại Tiền Giang, theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang, trong 4 ngày nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến QL1 qua địa bàn tăng cao. Tuy nhiên, tại đây không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, tình hình trật tự an toàn giao thông ổn định, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt, các phương tiện lưu thông bình thường.



Dòng xe di chuyển qua cầu Rạch Miễu chiều 3-5.

Tuy nhiên, do lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao đột biến và các công trình đang sửa chữa nên phương tiện lưu thông chậm tại một số điểm. Đó là khu vực cầu Sao, cầu Mỹ Quý, cầu Rượu, cầu Nhị Mỹ, ngã tư Đồng Tâm, ngã tư Lương Phú, vòng xoay Thân Cửu Nghĩa (QL1) và cầu Rạch Miễu (QL60).

Các lực lượng chức năng như phòng CSGT, thanh tra Sở Giao thông, công an địa phương tổ chức điều tiết, phân luồng, điều hòa giao thông chủ động, kịp thời; các phương tiện lưu thông bình thường, thông suốt và an toàn.



Quốc lộ 60 hướng lên cầu Rạch Miễu đông xe nhưng không ùn ứ.

Theo cơ quan chức năng, dịp lễ năm nay, tình hình kẹt xe qua các tuyến QL1, QL60 giảm nhiều. Nguyên nhân là do cả nước đang tập trung phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ áp dụng biện pháp cách ly xã hội.