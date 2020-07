Nhân sự lãnh đạo mới ở Kiên Giang

Ngày 7-7, kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đã xem xét miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phạm Vũ Hồng, đồng thời bầu người nắm giữ chức vụ này thay cho ông Hồng.



Bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang, tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Thanh Bình (trái) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh thay cho ông Phạm Vũ Hồng (phải) nghỉ điều trị bệnh. Ảnh: UBND tỉnh Kiên Giang

Theo đó, HĐND tỉnh Kiên Giang đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và chấp thuận cho thôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa IX đối với ông Phạm Vũ Hồng.

Trước đó, Ban Bí thư đã quyết định cho ông Hồng thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2015-2020), nghỉ công tác để điều trị bệnh và chờ đến tuổi nghỉ hưu theo nguyện vọng.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Kiên Giang đã bầu ông Đỗ Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021).

Ông Đỗ Thanh Bình sinh ngày 15-3-1967. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.