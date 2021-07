Đã hơn hai tháng kể từ ngày dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại TP.HCM, nhiều người dân lao động rơi vào cảnh mất việc làm, không có nguồn thu nhập. Nhiều chính sách hỗ trợ người dân đã nhanh chóng được thực hiện.

Dân được hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, cho biết HĐND TP.HCM thông qua gói an sinh hỗ trợ 886 tỉ đồng với sáu nhóm đối tượng, trong đó có 230.000 lao động tự do. Tính đến ngày 17-7, TP đã có hơn 90% lao động tự do bị mất việc được nhận mức hỗ trợ với mức nhận 50.000 đồng/người/ngày theo gói hỗ trợ 886 tỉ đồng của TP. Sắp tới, các địa phương vẫn tiếp tục thực hiện việc chi hỗ trợ chính sách này đến người dân.



Người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 sẽ được nhận hỗ trợ từ gói an sinh 886 tỉ đồng của TP.HCM. Ảnh: PLO

Trao đổi với PV, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam (VN) TP.HCM, cho biết: Hiện nay, hệ thống Ủy ban MTTQ VN trên địa bàn TP phối hợp giám sát chặt chẽ để việc chi gói an sinh xã hội theo Nghị quyết 09 của HĐND TP. Từ thực tế cho thấy có những trường hợp người dân gặp khó khăn nhưng không đủ điều kiện được nhận hỗ trợ. Ủy ban MTTQ VN đã có những đề xuất đến cơ quan chức năng làm sao hỗ trợ đối với những người khó khăn do dịch bệnh mà không được nhận gói hỗ trợ của TP.

Hiện Ủy ban MTTQ VN đã chi từ Quỹ phòng chống dịch COVID-19 TP triển khai gói hỗ trợ khẩn cấp với tổng trị giá là 3,9 tỉ đồng đến những đối tượng phát sinh khác, ngoài sáu nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ gói 886 tỉ đồng. Mỗi phần nhu yếu phẩm có giá trị 300.000 đồng/người. Trong quá trình hỗ trợ có thể sẽ có những người khó khăn mà chưa được nhận hỗ trợ. Nếu người dân TP có khó khăn, thiếu sót hay phục vụ chưa chu đáo, hãy báo qua số điện thoại (028) 38 223 212 - (028) 38 293 958 để phản ánh.

“Ủy ban MTTQ VN TP đã và đang tiếp nhận sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong, ngoài TP và trao các phần quà, nhu yếu phẩm cho những người dân gặp khó khăn trên địa bàn TP. Ủy ban MTTQ VN TP luôn mong là cầu nối giữa những đơn vị có tấm lòng thiện nguyện đến với những hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch COVID-19. Trong những ngày TP thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, chúng tôi rất mong những tổ chức, cá nhân khác kết nối với hệ thống Ủy ban MTTQ VN để việc từ thiện trọn vẹn hơn. Với nhiệm vụ và trách nhiệm của hệ thống Ủy ban MTTQ VN, chúng tôi sẽ thực hiện hỗ trợ cho người dân hết lòng, hết sức” - bà Hương chia sẻ.

Công nhân cũng nhận được hỗ trợ mùa dịch

Tại hội nghị trực tuyến sơ kết sáu tháng ngành lao động và triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ, Quyết định 23 của Thủ tướng diễn ra ngày 14-7, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng chưa bao giờ người lao động (NLĐ) và doanh nghiệp phải đối diện khó khăn như thời gian qua.

Hiện cả nước có 12,8 triệu NLĐ từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng, trong đó 1,8 triệu NLĐ trong tình trạng không có việc làm. Riêng TP.HCM có tới 1,6 triệu NLĐ bị tác động lớn bởi đại dịch.

Từ những khó khăn của NLĐ, đã có những chính sách hỗ trợ từ trung ương đến địa phương được ban hành. Theo ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, gói hỗ trợ 886 tỉ đồng đang triển khai. NLĐ hoãn hợp đồng, nghỉ không lương; NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người.

Ngoài ra, gói hỗ trợ 2.600 tỉ đồng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ thì NLĐ thuộc hai đối tượng trên cũng được nhận gói hỗ trợ này. Cụ thể, đối với NLĐ hoãn hợp đồng, nghỉ không lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới một tháng được nhận 1.855.000 đồng/người; từ một tháng trở lên mức 3.710.000 đồng/người. NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ 3.710.000 đồng/người.