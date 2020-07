Tại Gia Lai: Sáng 24-7, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Rah Lan Lâm đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Trần Ngọc Sơn, Trưởng phòng An ninh Kinh tế và Thượng tá Dương Văn Long, Trưởng Công an huyện Ia Pa giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.



Đại tá Rah Lan Lâm trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm hai Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Gia Lai Online

Cụ thể, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn được phân công làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra, phụ trách công tác phòng - chống tội phạm trên lĩnh vực an ninh chính trị. Còn Thượng tá Dương Văn Long được phân công làm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, phụ trách công tác phòng - chống tội phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành cũng đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Đại tá Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Bắc Ninh: Tại hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về công tác cán bộ mới đây, ông Nguyễn Nhân Chinh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Nhân Chinh sinh năm 1984, quê xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ông tốt nghiệp đại học chuyên ngành cờ vua; thạc sĩ quản lý giáo dục. Ông Chinh đã có nhiều năm công tác tại Tỉnh Đoàn Bắc Ninh. Năm 2016, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh. Ông cũng là Tỉnh ủy viên, đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu: Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được UBND tỉnh giao giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở VH-TT từ ngày 22-7. Thời gian giữ chức vụ là năm năm.



Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở VH-TT Vũng Tàu từ 22-7. Ảnh: VGP

Tại An Giang: Chiều 21-7, UBND tỉnh An Giang đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm đối với ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế; ông Bùi Công Bằng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH giữ chức Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Bảo Trân, Bí thư Đảng ủy thị trấn Tịnh Biên cũng được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH.

Tại Bình Phước: Ngày 21-7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền trao quyết định bổ nhiệm bà Giang Thị Phương Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bù Đốp làm Chánh Thanh tra tỉnh.

Ông Trần Hùng Việt, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng giao thông, Sở GTVT được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở GTVT.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Diệp Trường Vũ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở TN&MT giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở TN&MT.

Tại Đà Nẵng: Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh đã trao quyết định của UBND TP Đà Nẵng về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phùng Phú Phong, Phó Trưởng ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng. Thời hạn bổ nhiệm là năm năm.



Ông Phùng Phú Phong, Phó Trưởng ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng. Ảnh: VGP

Tại Hải Dương: Chiều 20-7, ông Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương đã trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra tỉnh cho ông Cao Ngọc Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tứ Kỳ.

Tại Đắk Nông: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Bốn đã trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Công Tự, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Nông, vào chiều 20-7.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã công bố quyết định chỉ định ông Huỳnh Ngọc Anh, Giám đốc LĐ-TB&XH Đắk Nông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Tây Ninh: Ngày 20-7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh về việc điều động bà Lê Thị Ngọc Yến, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đến công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Bà Yến được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh, thời hạn giữ chức vụ là năm năm kể từ ngày 20-7.

Tại Quảng Trị: Ông Võ Văn Minh, Chánh Văn phòng Sở GĐ&ĐT tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, vào ngày 20-7. Thời hạn bổ nhiệm là năm năm.

Bí thư Quảng Trị làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Nguyễn Văn Hùng, tân Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Ảnh: TTXVN Ông Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1961, quê ở Quảng Trị. Ông Hùng từng đảm nhiệm các chức vụ như Bí thư tỉnh Đoàn Quảng Trị; Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị; Chủ tịch huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị; Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND, Bí thư thành ủy Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị. Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh UBTVQH vừa ban hành Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Đức Trong, kể từ 22-6. UBTVQH cũng ban hành Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Phan Thị Điệp kể từ 29-5. Kiên Giang có tân Chủ tịch UBND tỉnh Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đỗ Thanh Bình, Phó Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trước đó, ngày 7-7, HĐND tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 họp bầu ông Đỗ Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Ông Đỗ Thanh Bình quê quán tỉnh Cà Mau. Ông Bình từng giữ các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.