Nhóm đua xe dùng chiêu trò đối phó với CSGT

Chỉ phạt tiền thì chưa đủ sức răn đe ĐB Nguyễn Minh Đức, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM, cho rằng hình thức chế tài người vi phạm giao thông hiện nay chủ yếu phạt tiền là chính. Hình thức này khiến một phần người dân nâng cao ý thức nhưng một số khác lại không. Vì vậy cần tăng thêm các hình thức chế tài khác. Chẳng hạn như buộc người vi phạm học lại luật giao thông. ĐB Đức cũng nêu tình trạng người dân bị tai nạn giao thông khi đi qua ổ voi, ổ gà, rồi va chạm với lan can, vỉa hè, lề đường. Trường hợp này thì trách nhiệm xử phạt bồi thường cho người dân làm sao? Làm sao mang lại công bằng cho người dân? Làm sao xử phạt trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong đảm bảo an toàn giao thông. ĐB Đức kể cử tri ở huyện Nhà Bè phản ánh bức xúc vì chủ đầu tư thi công hệ thống thoát nước, có rào chắn mặt đường mà không có ai đứng đó để hướng dẫn, không có đèn tín hiệu. Vậy nên người dân đi ban đêm bị té, gãy tay, chân rất bức xúc, đòi hỏi luật quy định rõ, chế tài rõ ràng. ĐB Nguyễn Minh Đức cũng phản ánh tình trạng các phương tiện giao thông trang bị thêm đèn pha chiếu sáng ban đêm gây chói mắt người đi đường chưa thấy xử phạt rõ ràng. “Việc này tiềm ẩn tai nạn giao thông nên luật phải có quy định xử lý. Ngoài phạt chủ xe thì còn phạt cả cơ sở tổ chức buôn bán, gắn loại đèn này nữa. Vì người buôn bán không thể vì lợi ích của mình mà gắn đèn này gây nguy hiểm cho cộng đồng” - ĐB Đức phân tích thêm. Ông Nguyễn Gia Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, cho biết hiện nay trên địa bàn quận có rất nhiều xe lôi, xe kéo nhưng việc xử phạt các đối tượng này còn nhiều bất cập. Đa số các loại xe này trên địa bàn quận có phần lôi gắn sau xe máy vẫn được tháo rời hoặc hàn cố định vào sau xe. “Do đó, cần xử lý triệt để các đầu xe kéo, xe lôi buôn bán gây lấn chiếm lòng, lề đường, gây mất an toàn giao thông” – ông Bình nêu.