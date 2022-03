Sáng 1-3, Công tỉnh Hải Dương tổ chức công bố các quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (K02), Bộ Công an.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Bùi Quang Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.



Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Thượng tá Bùi Quang Bình giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương. Ảnh: VGP

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an và ông Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương ghi nhận những kết quả, thành tích mà các Đại tá Lê Ngọc Châu, Thượng tá Bùi Quang Bình đã đạt được trong thời gian qua; chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm ở vị trí công tác mới.

Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Hải Dương đề nghị Thượng tá Bùi Quang Bình sớm tiếp nhận, ổn định và bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ công tác mới. Chủ động tìm hiểu, nắm chắc các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn để tham mưu Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Hải Dương các giải pháp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.