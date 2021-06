Đã khởi tố, bắt tạm giam 20 người Sau hai năm điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương và Bộ Công an đã khởi tố 20 người. Cụ thể, ngày 30-6, sáu lãnh đạo và cán bộ tỉnh Bình Dương bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam gồm ông Trần Thanh Liêm (nguyên chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương), ông Phạm Văn Cành (nguyên phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương), ông Nguyễn Thanh Trúc (hiện là phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương), ông Trần Xuân Lâm (hiện là chánh thanh tra tỉnh Bình Dương), ông Võ Văn Lượng (hiện là chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Dương) và ông Ngô Dũng Phương (trưởng Phòng tài chính Đảng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương). • Trước đó, ngày 7-4-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố ông Nguyễn Văn Minh (chủ tịch HĐQT Công ty 3-2), ông Trần Nguyên Vũ (tổng giám đốc Công ty 3-2), ông Huỳnh Thanh Hải (thành viên HĐQT, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương). • Ngày 15-1-2021, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) khởi tố bốn người thuộc Tổng công ty 3/2 gồm ông Lý Thanh Châu (phó tổng giám đốc), bà Đỗ Thị Thanh Thúy (kế toán trưởng), ông Nguyễn Thế Sự (trưởng ban kiểm soát công ty) và ông Huỳnh Công Phát (nguyên thành viên HĐQT). • Ngày 23-2-2021, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam ba người gồm ông Lê Văn Trang, nguyên cục trưởng; ông Võ Thanh Bình, nguyên cục phó và Nguyễn Thái Thanh, phó trưởng phòng Cục Thuế tỉnh Bình Dương. Đến ngày 2-6, tiếp tục bốn người bị bắt giữ gồm ông Nguyễn Đại Dương (con rể ông Nguyễn Văn Minh), Nguyễn Quốc Hùng (tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Âu Lạc), Phạm Hữu Hiền (nguyên phó tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam), Hồ Hoàng Nam (phó tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam).