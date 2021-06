Ngày 8-6, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà chốt phòng chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Sau đó, Phó Chủ tịch nước đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới.



Sau khi đi thực tế tại các chốt phòng dịch, Phó chủ tịch nước đã biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của các lực lượng. Qua đó, Phó Chủ tịch nước mong muốn các lực lượng tiếp tục vượt qua những khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép.

Bà Võ Thị Ánh Xuân lưu ý các chốt phòng chống dịch COVID-19 phải có kế hoạch phân công ca kíp, phân bố lực lượng ứng trực phù hợp để đảm bảo sức khỏe cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ lâu dài trên tuyến biên giới.



Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đến thăm chốt phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: HIẾU LÂM

Trong buổi làm việc với tỉnh Kiên Giang, báo cáo nhanh với đoàn công tác, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Kiên Giang xác định tuyến biên giới là hướng có nguy cơ xâm nhập dịch bệnh lớn. Vì vậy, tỉnh đã điều chỉnh, rà soát các phương án phòng chống dịch, đồng thời tăng các tổ chốt phòng chống dịch từ 30 lên 168 tổ chốt, trong đó có 44 chốt cố định.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, đến thời điểm này tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện địa phương có khả năng xét nghiệm khẳng định với năng lực xét nghiệm 1.700 mẫu/ngày, từ đó góp phần kịp thời tầm soát, phát hiện, khoanh vùng dập dịch.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhận xét Kiên giang đã có nhiều biện pháp khoa học, cụ thể. Do đó, đến nay không có ca lây nhiễm trong cộng đồng và không xảy ra lây nhiễm chéo trong các khu cách ly. Phó chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cần chủ động hơn nữa trong bố trí phương tiện, điều kiện và lực lượng để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch trong bối cảnh mới. Cạnh đó, thực hiện hài hòa, linh động mục tiêu kép vừa chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế, an sinh xã hội.



Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng quà cho các lực lượng của chốt phòng chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Ảnh: HIẾU LÂM

“Chúng ta phải chủ động về vaccine, dù Trung ương, Thủ tướng cũng đã phát động quỹ vaccine phòng chống COVID-19, thê nhưng Kiên Giang nên có kế hoạch cụ thể về tiếp cận vaccine như thế nào để đảm bảo 70% người dân được tiếp cận vaccine như chiến lược chung của Quốc gia. Tỉnh cần có kế hoạch tổng thể trong 7,8 triệu dân này có bao nhiêu người được tiêm vaccine, ưu tiên đối tượng, lộ trình, nguồn lực như thế nào? Trong đó, xác định cái nào do tỉnh đảm bảo, do doanh nghiệp đảm bảo, do nhân dân đảm bảo và cái nào đề nghị về trên hỗ trợ. Vấn đề quan trọng là phục vụ nhân dân như thế nào cho hiệu quả nhất” – Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhấn mạnh.

Trước đó, bà Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác có buổi làm việc với huyện biên giới Giang Thành (Kiên Giang), tại đây, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng năm máy thở, 200.000 khẩu trang, tặng quà cho 50 gia đình chính sách, 10 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Đồng thời, trao hỗ trợ cho quỹ trẻ em của tỉnh Kiên Giang với tổng trị giá 2 tỉ đồng.