Đã an toàn mà cứ do dự không mở ra là lỡ nhịp Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng tổ công tác đã đến kiểm tra, làm việc với hai tỉnh Đồng Tháp và Kiên Giang về tình hình dịch. Một trong những vấn đề mà Phó Thủ tướng khi làm việc với ba tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp đều lưu ý là với những vùng đã xanh trở lại thì phải mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của người dân theo tinh thần từng bước, chắc chắn, an toàn. “Dứt khoát không được chủ quan, nóng vội, mở ra ồ ạt mà để tái lây nhiễm rồi lan ra diện rộng trong cộng đồng. Tuy nhiên, nếu đã an toàn rồi mà cứ do dự không mở dần ra, khiến cho đời sống của nhân dân, sản xuất bị lỡ nhịp thì đó là lãng phí nguồn lực, công sức chống dịch của Nhà nước và nhân dân” - ông Đam nói. Do vậy, ông lưu ý trong bối cảnh giao thương giữa TP.HCM và các tỉnh sắp mở ra thì các tỉnh phải luôn sẵn sàng trực chiến để chuẩn bị cho tình huống dịch có thể quay lại bất kỳ lúc nào. Lúc đó phải phát hiện nhanh, khoanh vùng và dập dịch.