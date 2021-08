Ngày 9-8, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một phụ nữ ở phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM, bị lực lượng chức năng dùng bạt quấn người để đưa lên xe đặc chủng trong lúc người này đang giãy giụa.

Lãnh đạo UBND phường An Lạc A, quận Bình Tân, cho biết Công an phường đã có báo cáo về việc này.

Theo đó, người phụ nữ được nhắc đến nêu trên là người có biểu hiện tâm thần, va chạm với một xe máy nên chân bị thương. Do đó, lực lượng chức năng do không có cán thương nên đã dùng bạt để cố định chân bị thương rồi đưa đến bệnh viện (BV) cấp cứu.

Cụ thể, vào lúc 16 giờ ngày 6-8, một thanh niên điều khiển xe máy trên đường An Dương Vương, hướng từ ngã tư Da Sà ra vòng xoay mũi tàu. Khi đến trước số nhà 92 đường An Dương Vương (thuộc khu phố 5, phường An Lạc A, quận Bình Tân) thì có xảy ra va chạm với chị NTMC, 19 tuổi, đang đi bộ qua đường.

Chị này là người sống lang thang, không mặc quần áo, có biểu hiện tâm thần. Vụ va chạm đã khiến chị C. bị gãy cổ chân bên phải.

Theo lãnh đạo phường An Lạc A, ngay khi nhận được tin báo, Công an phường đã phối hợp với Hội phụ nữ phường đến mặc quần áo cho chị C.; đồng thời phối hợp với Trạm y tế phường test nhanh COVID-19 đối với chị C. và cho kết quả âm tính.

Sau đó, Công an phường đã đưa chị này vào BV quận Bình Tân để cấp cứu.

Vừa qua, Công an phường An Lạc A đã cáo cáo cho công an quận, lập hồ sơ ban đầu, lấy lời khai nhân chứng, ghi nhận hiện trường, rà soát camera, tra cứu biển số của nam thanh niên gây tai nạn.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ vụ việc theo quy định.