Sập mái hội trường ở Hậu Giang: Phòng ban xin rút kinh nghiệm

Sau tám tháng bàn giao đưa vào sử dụng, sáng 10-8-2019, hạng mục hội trường thuộc công trình khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu bất ngờ bị sập mái, may mắn chỉ thiệt hại về cơ sở vật chất, không thiệt hại về người. Công trình khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu có tổng diện tích hơn 4.400 m2, tổng mức đầu tư là 15 tỉ đồng. Trong đó nguồn vốn từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất trụ sở thị trấn Ngã Sáu là 11,3 tỉ đồng, còn lại là ngân sách địa phương.

Hiện trường vụ sập mái hội trường thị trấn Ngã Sáu hồi tháng 8-2019. Ảnh: CHÂU ANH Theo kết luận của Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng), có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự cố sập mái, trong đó nguyên nhân trực tiếp là kết cấu mái thép thi công thực tế không đảm bảo khả năng chịu lực, vít liên kết của một số vì kèo không đúng chủng loại, không đảm bảo khả năng chịu lực, số lượng vĩ kèo mái trên thiết kế là 21 thanh, tuy nhiên trên thực tế chỉ có 19 thanh. Kết cấu mái thực tế không có hệ thống giằng chéo theo phương dọc nhà như thiết kế, không có bản tính toán thiết kế kết cấu từ móng đến mái, do đó thiết kế không đủ khả năng chịu tải dẫn đến sập đổ. Từ đó, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang xác định Ban QLDA-ĐTXD huyện thực hiện chưa đầy đủ trách nhiệm, lựa chọn các tổ chức, cá nhân tham gia dự án khi chưa đáp ứng yêu cầu năng lực, thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát. Nhà thầu thi công không có lý lịch máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động khi đưa vào công trình, thi công chưa tuân thủ quy định hồ sơ thiết kế được duyệt, không mua bảo hiểm đối với người lao động; nhiều đơn vị tham gia thực hiện công trình này chưa có chứng chỉ hoạt động xây dựng của tổ chức theo quy định tại Thông tư số 17/2016 của Bộ Xây dựng.