Tây Ninh có giám đốc công an tỉnh mới

Ngày 28-3, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Phó Giám đốc Công an tỉnh, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.



Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Trãi vừa được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao phó nhiệm vụ mới. Thượng tướng đề nghị trong thời gian tới sau khi nhận nhiệm vụ mới, đại tá Nguyễn Văn Trãi sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành trách nhiệm nặng nề mà lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao phó.