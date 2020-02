Tháng 1-2020, phạt hơn 53 tỉ đồng vi phạm nồng độ cồn

Dùng ống thổi một lần, phát khẩu trang miễn phí Trung tá Vũ Anh Điệp cho biết trước tình hình dịch bệnh do virus Corona đang diễn biến phức tạp, C08 yêu cầu quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng CSGT toàn quốc phải tuân thủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế về đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông cũng như cán bộ thi hành công vụ. Cụ thể, thiết bị đo nồng độ cồn phải bảo đảm vệ sinh tiệt trùng, mỗi ống thổi chỉ sử dụng một lần và sau khi sử dụng phải thu gom, xử lý theo quy định. Tại TP.HCM, những ngày qua CSGT TP đã phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Đã có hơn 10.000 khẩu trang y tế được phát cho người dân tại các đội CSGT Bàn Cờ, trạm CSGT Tân Túc, Đội CSGT Bến Thành... Người dân đến làm thủ tục xử lý vi phạm và người dân có nhu cầu đều được phát khẩu trang miễn phí. Cùng thời điểm, CSGT các tỉnh Đồng Nai, Long An, Tiền Giang… đã thực hiện phát khăn ướt, khẩu trang, nước đóng chai… miễn phí cho người dân tham gia giao thông hoặc đến làm các thủ tục hành chính…