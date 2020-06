Thanh Hóa: Xử nghiêm, loại ngay cán bộ biến chất khỏi bộ máy

Hàng loạt cán bộ ở bị xử lý hình sự Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 20-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang Nguyễn Ngọc Đính, Trưởng phòng Pháp chế Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, cưỡng đoạt tài sản của một chủ doanh nghiệp. Theo đó vào tháng 2-2020, ông Đính được giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ xin xét duyệt miễn thuế của một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa). Ông Đính liên tục gọi điện thoại cho giám đốc doanh nghiệp để nói chuyện với nội dung muốn được giải quyết miễn thuế thì phải đưa 100 triệu đồng. Bà H. đồng ý. Khi nhận tiền xong, ông Đính đi ô tô về Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa thì bị cơ quan công an bắt giữ cùng với số tiền vừa nhận.

Năm cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vướng vào vòng lao lý sau khi nhận 594 triệu đồng của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm. Ảnh: ĐẶNG TRUNG Ngày 31-5 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Bùi Quốc Toàn, Trưởng phòng Quản lý công chức, viên chức Sở Nội vụ Thanh Hóa khi đang đánh bài tại nhà riêng. Ba người khác cùng bị bắt trong sự việc này là Vũ Văn Khánh (SN 1972), Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn (đơn vị trực thuộc Cục Người có công, Bộ LĐTB-XH, Đàm Anh Tuấn (SN 1971, ngụ phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn) và Trần Đức Thịnh (SN 1981, ngụ phường Trường Thi, TP Thanh Hóa). Cũng vào khuya 31-5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang bốn người đang say sưa đánh bạc dưới hình thức “đánh phỏm” tại phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc. Công an đã thu giữ trên chiếu bạc 92 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Cùng bị bắt quả tang với ông Long còn có Lê Duy Hưng, Trưởng phòng Tài chính huyện và hai chủ doanh nghiệp là Trần Văn Hùng (SN 1974, ngụ ở thị trấn Hậu Lộc) và Nguyễn Văn Đức (SN 1973, ngụ ở xã Triệu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa). Hiện cả bốn nghi can trên đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự để điều tra theo quy định. Trước đó, năm cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã nhận 594 triệu đồng của các doanh nghiệp để bỏ qua một số vi phạm. Ngày 16-3, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Lê Mạnh Hà (trưởng đoàn thanh tra tỉnh) 40 tháng tù, Nguyễn Thị Cúc (phó trưởng đoàn thanh tra) 34 tháng tù. Ngoài ra, Nguyễn Hưng, Dương Văn Bằng, Nguyễn Quý Diễn (cùng là thành viên đoàn thanh tra) cũng bị tòa tuyên phạt mỗi người 24-28 tháng tù cùng về tội nhận hối lộ. Năm bị cáo còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, quyền hạn có liên quan đến công tác thanh tra trong thời hạn ba năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.