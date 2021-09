Chiều 6-9, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị mở rộng đánh giá sau 2 tuần (từ 23-8 đến 5-9) triển khai các biện pháp tăng cường phòng chống dịch COVID-19 và thảo luận, định hướng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai phòng chống dịch và phục hồi kinh tế TP.HCM trong thời gian tới.



Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM

Phát biểu mở đầu hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, cho rằng đến giờ này, TP đã đạt được một số kết quả đáng mừng, nhưng phía trước còn rất nhiều việc phải làm.

Theo ông Nên, TP.HCM đã có một tuần khởi động và một tuần tăng tốc để thực hiện Nghị quyết 86 của Chính phủ về phấn đấu kiểm soát dịch COVID-19 trước ngày 15-9.

Bí thư Thành ủy cho biết, hội nghị cũng nghe một số công tác chuẩn bị của các nhóm tư vấn, nhóm chuyên gia Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 giao về chiến lược, kịch bản sau ngày 15-9, để hình dung chặng đường sắp tới của TP.HCM, những bước đi, cách vượt qua và sống như thế nào trong thời gian tới.

Báo cáo về tình hình 14 ngày tăng cường giãn cách xã hội, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, đánh giá việc thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt giãn cách xã hội với nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó” đã có chuyển biến rõ rệt, phương tiện lưu thông giảm khoảng 85% so với trước ngày 22-8.

Trong đó, phong trào tự quản bảo vệ vùng xanh xuất phát từ mô hình ở quận 3 được nhân rộng trên toàn TP.HCM, với gần 12.300 tổ tự quản bảo vệ vùng xanh (chiếm hơn 48% tổ dân phố).

TP.HCM đã tích cực triển khai kế hoạch cho người dân tự lấy mẫu xét nghiệm tại nhà và triển khai xét nghiệm diện rộng trên toàn TP. Toàn bộ người dân tại các tổ dân phố, tổ nhân dân có nguy cơ cao – vùng cam và rất cao – vùng đỏ, được xét nghiệm.

Tổng số mẫu test nhanh thực hiện đợt 1 là hơn 2 triệu mẫu trong đó có hơn 75.500 người dương tính (tỷ lệ 3,66% số mẫu xét nghiệm).

Đợt xét nghiệm lần 2 đang được triển khai với hơn 1,4 triệu mẫu, trong đó có hơn 39.000 người dương tính (2,7%).

Đối với vùng xanh, vùng cận xanh và vùng vàng, trong đợt 1, đã lấy hơn 965.000 mẫu gộp đại diện hộ gia đình tại vùng xanh; gần 223.700 hộ tại vùng cận xanh và gần 286.600 hộ tại vùng vàng. Tỉ lệ dương tính ghi nhận tại vùng xanh, cận xanh là 0,8%, vùng vàng là 1,5%.

Tổng số liều vaccine TP.HCM nhận được từ sự phân bổ của Bộ Y tế đến nay là hơn 5,6 triệu liều, thành phố nhận được nguồn tài trợ 5 triệu liều. Đến nay, TP đã tiêm gần 6,6 triệu mũi, gồm hơn 6 triệu mũi 1 (84%) và gần 499.000 mũi 2 (gần 7%).

TP.HCM đang điều trị cho 42.863 ca bệnh; tổng số bệnh nhân xuất viện từ ngày 1-1 đến nay là 125.481 người. Số F0 tại các khu cách ly tập trung quận, huyện và TP Thủ Đức là hơn 24.100 người, số F0 cách ly tại nhà là gần 84.000 người và F0 sau xuất viện về tiếp tục cách ly theo dõi tại nhà là hơn 27.500 người.

Về điều trị, ông Dương Anh Đức cho biết TP.HCM tập trung hơn cho công tác điều trị ở tuyến cơ sở, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0, giúp điều trị kịp thời cho các F0 mới phát hiện, giảm tỷ lệ chuyển nặng và giảm tử vong.

Từ đó, giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung và các bệnh viện dã chiến, đồng thời giúp giảm bớt sang chấn tâm lý cho người bệnh, góp phần nhanh chóng hồi phục.

Về công tác chăm lo an sinh xã hội, Trung tâm An sinh TP.HCM đã hỗ trợ trên 1,6 triệu túi an sinh cho người dân trong tổng số 2 triệu túi an sinh…

Về tình hình cung ứng hàng hóa, từ ngày 23-8 đến nay, đã tổ chức “đi chợ giúp” cho hơn 1,3 triệu hộ dân (đạt tỉ lệ 99% trong tổng số hộ đăng ký).