Sáng 14-1, lễ khánh thành dự án Tăng cường an toàn giao thông xung quanh trường học tại TP.HCM do Ban An toàn Giao thông (ATGT) TP.HCM cùng Công ty Cổ phần Xã hội Trung tâm Tri thức cộng đồng tổ chức đã diễn ra tại trường tiểu học An Hội (quận Gò Vấp, TP.HCM).

Dự án này còn được gọi là Thảm vàng an toàn, được thực hiện thí điểm tại trường tiểu học An Hội với mục đích hạn chế các rủi ro mất an toàn giao thông trước cổng trường học.



Bà Trịnh Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Ủy Ban ATGT Quốc gia phát biểu tại buổi khánh thành. Ảnh: THẢO KIM

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trịnh Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Ủy Ban ATGT Quốc gia, cho biết tình hình TNGT ở Việt Nam đang diễn ra phức tạp cả về số vụ, số người chết và bị thương. Trong đó đáng lưu ý là TNGT ở độ tuổi trẻ em. Trước tình hình này, Ủy Ban ATGT đã phát động và triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về ATGT cho trẻ em.

Dự án cũng thể hiện sự quan tâm dành cho thế hệ tương lai của đất nước, vừa tạo con đường đến trường văn minh an toàn vừa giáo dục, tuyên truyền, trang bị kiến thức cho các em về ATGT.

Dự án “Thảm vàng an toàn” với ba phần chính. Phần một, khu vực cổng trường sẽ được sơn màu vàng nhằm báo hiệu các phương tiện từ xa về khu vực trường học. Phần hai, lắp đặt các biển báo cấm dừng đỗ, biển báo khu vực trường học. Phần ba, tổ chức tập huấn các kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh.



Học sinh trường tiểu học An Hội (quận Gò Vấp, TP.HCM) hưởng ứng dự án “Thảm vàng an toàn”. Ảnh: THẢO KIM

Ông Chun Byung Ki, Tổng Giám đốc công ty TNHH Emart Việt Nam (đơn vị tài trợ dự án), cho biết tai nạn giao thông luôn là mối nguy hại đe dọa sinh mệnh của trẻ em Việt Nam. Từ năm 2015, công ty đã hợp tác với Ủy Ban ATGT Quốc gia trao tặng 10.000 nón bảo hiểm/năm cho các học sinh tiểu học.

“Với mong muốn đảm bảo an toàn khi đến trường của tất cả trẻ em Việt Nam, công ty đã tạo ra “khu vực an toàn đến trường” bằng cách thi công lắp đặt “Thảm vàng an toàn”. Trong năm nay, Emart sẽ lắp đặt thêm tám thảm vàng tại TP.HCM, chủ yếu tại quận Gò Vấp” – ông Chun Byung Ki thông tin.

Theo số liệu thống kê, trung bình mỗi năm trên thế giới có hơn 186.000 trẻ em chết do TNGT (cứ 3 phút lại có một trẻ tử vong do TNGT). Tại Việt Nam, con số này là 2.000 trẻ, chiếm 25% tổng số ca tử vong do chấn thương ở trẻ. Đáng báo động là số TNGT liên quan đến trẻ em và có nạn nhân là trẻ em đang tăng lên, đặc biệt là tại TP lớn.