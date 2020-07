Thiếu tướng Lê Tấn Tới dự Đại hội Đảng bộ Công an Cần Thơ

Ngày 29-7, Đảng bộ Công an TP Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Đại hội.



Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cùng các đại biểu bỏ phiếu tại đại hội. Ảnh: HD

Với tinh thần chủ động, kiên quyết, vì nhân dân phục vụ, nhiệm kỳ qua Công an TP Cần Thơ đã đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Công an TP Cần Thơ đã giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề về ANTT, chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, gây rối an ninh trật tự...

Công an thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, trấn áp hiệu quả các băng nhóm tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp liên quan đến “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê...

Tỷ lệ điều tra khám phá án xâm phạm TTXH đạt gần 91% (vượt 15,4 % chỉ tiêu Nghị quyết đề ra), trong đó tỷ lệ khám phá trọng án đạt 99,18% (vượt 9,18% chỉ tiêu)…



Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới (ngồi bên trái) đến thăm Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Phước Thọ. Ảnh: HD

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Công an TP Cần Thơ đã đạt được.

Nhân chuyến công tác này, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã đến thăm hỏi và tặng quà đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.