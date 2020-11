Thủ Thiêm: Giải quyết cơ bản xong vào tháng 6-2021

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang (phải) gặp cử tri chiều 20-11. Ảnh: TÁ LÂM

“Bà con hãy chờ đợi một thời gian nữa”



Tại buổi tiếp xúc, hầu hết cử tri ba quận này đều đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 10 QH khóa XIV, nhiều vấn đề thảo luận và chất vấn tại hội trường đã được các ĐB nói lên được nỗi lòng bức xúc của người dân. Ví dụ như vấn đề xây dựng các thủy điện nhỏ và vừa ở miền Trung, cử tri cho rằng đó là nguyên nhân gây sạt lở và lũ lụt. Hay vấn đề rừng tự nhiên của nước ta ngày càng hao hụt, trong khi tại các địa phương xuất hiện nhiều biệt phủ của các quan chức, tất cả đều xây dựng bằng gỗ quý.

Còn đối với vụ khiếu kiện ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, ông Phú cho rằng đến nay đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ rồi nhưng bà con Thủ Thiêm vẫn ra trung ương khiếu nại vì nhiều vấn đề giải quyết chưa xong.

Ông Nguyễn Hữu Châu (cử tri quận 3) đề nghị cần giải quyết dứt điểm những khiếu nại, khiếu kiện tại khu đô thị mới Thủ Thiêm để đảm bảo lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân, tạo điều kiện phát triển TP Thủ Đức.

Cụ thể như xử lý việc bồi thường bổ sung cho người dân khu vực 4,3 ha ở khu phố 1, phường Bình An (quận 2) được xác định ngoài ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm . Hay việc trả lời dứt khoát với bà con về năm khu phố thuộc ba phường (gồm khu phố 1, phường Bình An; khu phố 5, 6, phường An Khánh và khu phố 1, 2, phường Bình Khánh) có nằm trong quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm hay không.