Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền

Sáng 27-1, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có tham luận tại Đại hội XIII của Đảng.

Không để bị động, bất ngờ…

Đại diện cho đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội, Thượng tướng Phan Văn Giang đã làm rõ kết quả và đề xuất một số nội dung liên quan đến việc củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, tiếp tục xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Cụ thể, lãnh đạo, chỉ đạo Quân đội thực hiện tốt công tác nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu chiến lược.

Kiên quyết, kiên trì, xử lý kịp thời, linh hoạt, mềm dẻo, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là tình hình Biển Đông, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố ngày càng vững chắc.

Thế bố trí chiến lược quốc phòng được quy hoạch, điều chỉnh phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội. Từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống công trình phòng thủ, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, hệ thống phòng thủ dân sự..., đảm bảo cho tác chiến, phòng tránh, khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai, thảm họa.

Lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên được xây dựng, tổ chức chặt chẽ, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

“Tiềm lực, sức mạnh của các khu vực phòng thủ được nâng lên, bảo đảm tính độc lập, tự lực, tại chỗ, liên kết chặt chẽ với quan điểm ‘làng giữ làng, xã giữ xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh’”- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho hay.

Cũng theo Thượng tướng Phan Văn Giang, quân đội luôn phát huy tốt vai trò xung kích, nòng cốt, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, gian khó, hiểm nguy, cùng nhân dân phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường…, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, làm đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thượng tướng Phan Văn Giang cũng thông tin tổ chức lực lượng Quân đội được điều chỉnh theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; bảo đảm kịp thời, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật. Từ năm 2016 đến nay, toàn quân đã điều chỉnh trên 800 tổ chức, trong đó giải thể 260 tổ chức.

Quan điểm là ưu tiên quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tuyến biên giới, hải đảo; đầu tư thích đáng cho các quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Theo ông Giang, công tác huấn luyện, đào tạo được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo chất lượng; tổ chức tốt nhiều cuộc diễn tập quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc và khả năng ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác. Cạnh đó, đã nghiên cứu, làm chủ, sản xuất, sửa chữa cơ bản các loại vũ khí trang bị, trong đó có một số vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại…

Chủ động bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa

Từ kết quả đạt được, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng sau đó nêu một số kinh nghiệm rút ra. Đáng chú ý, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị về nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Cạnh đó, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội và sự nghiệp quốc phòng.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân phải bắt đầu từ xây dựng thế trận quân sự, dựa vào nhân dân, xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, lấy xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc là then chốt.

Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại phải quán triệt và thực hiện tốt quan điểm “người trước, súng sau”; ưu tiên xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố có ý nghĩa quyết định.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, làm tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; chủ động bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, nghệ thuật quân sự Việt Nam bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội cũng đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cụ thể, tập trung lãnh đạo Quân đội và các lực lượng chức năng tăng cường cảnh giác, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng.

“Kiên quyết, kiên trì, đấu tranh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; chủ động, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống”- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nói.

Đồng thời tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ.

Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh. Tiếp tục xây dựng, phát huy hiệu quả các khu kinh tế - quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

Tập trung xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng.

Phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại.

Thường xuyên giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, tiêu biểu, mẫu mực; phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

“Đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thực chất, hiệu quả, góp phần tạo thế chủ động bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình”- ông Giang nói.