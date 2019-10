Thủ Tướng có công điện khẩn vụ chìm tàu 8.000 tấn ở Cần Giờ

Liên quan tới sự cố chìm tàu Vietsun Integrity trên luồng Sài Gòn - Vũng Tàu vào rạng sáng 19-10, ngày 22-10, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện khẩn yêu cầu các lực lượng liên quan từ Trung ương đến địa phương sẵn sàng ứng phó với sự cố tràn dầu.



Các đơn vị liên quan đến hiện trường chìm tàu lên phương an khắc phục sự cố vào ngày 20 - 10. Ảnh: TỰ SANG

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu UBND TP.HCM chủ trì, phối hợp Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương có giải pháp bơm, hút dầu, đảm bảo an toàn không để xảy ra sự cố tràn dầu gây ô nhiễm môi trường. Từ đó, sẵn sàng các phương án, lực lượng tham gia khi có sự cố.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo cơ quan chức năng liên quan làm rõ nguyên nhân vụ việc, trục vớt tàu và đảm bảo giao thông Hàng hải an toàn, thông suốt tại nơi tàu bị nạn.

Ngoài ra, các Bộ như Quốc phòng, Công Thương, Tài Nguyên và Môi Trường, Công an... theo chức năng nhiêm vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân TP.HCM và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo cơ quan chức năng sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó khi có yêu cầu. Các bộ này phải theo dõi kịp thời thông tin, cảnh báo về sự cố môi trường, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh, an toàn khu vực nơi xảy ra sự cố

Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân TP.HCM và các Bộ, ngành liên quan chỉ đọa cơ quan chứ năng giải quyết tốt nhiệm vụ, sẫn sàng ứng phó sự cố tràn dầu

Trong đó, chủ tàu phải có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân TP.HCM, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và các Bộ, ngành liên quan trong việc trục vớt tàu, ứng phó sự cố tràn dầu và giải quyết hậu quả theo quy điịnh của pháp luật.



Phao quây để tránh dầu loang ra ngoài. Ảnh: TỰ SANG