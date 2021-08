Mất mát lớn của gia đình và ngành công an Thượng úy Phan Tấn Tài (29 tuổi, quê quán Long An); cán bộ trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 6 (hiện đang được trưng dụng tăng cường cho Công an phường 10, quận 6 để phòng chống dịch COVID-19). Thượng úy Tài đã được đào tạo cơ bản nghiệp vụ của ngành Công an tại Trường Trung học CSND II, còn độc thân và đang sinh sống cùng cha mẹ. Kể từ khi TPHCM áp dụng Chỉ thị 16, Thượng úy Tài đã trực chiến tại đơn vị 24/24, không quản ngại khó khăn, gian khổ để cùng các lực lượng chức năng tham gia thực hiện công tác phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận 6. Sự hy sinh của Thượng úy Phan Tấn Tài là sự mất mát to lớn đối với gia đình, người thân, lực lượng Công an quận 6 nói riêng và Công an TPHCM nói chung.