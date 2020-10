Thủ tướng đưa ra 8 vấn đề trọng tâm để Nghệ An phát triển

8 vấn đề trọng tâm để phát triển Nghệ An bền vững Tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra 8 vấn đề trọng tâm để phát triển Nghệ An trong thời gian tới. Thứ nhất, Nghệ An đã xác định khát vọng vươn lên, phát triển nhanh và bền vững. Xác định đến năm 2025, Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. Nghệ An phải làm cho được, biến khát vọng trở thành hiện thực sớm hơn kế hoạch để tiếp tục chinh phục những tầm cao mới, khát vọng mới. Nghệ An cần tạo cho được một kỳ tích sông Lam mà cả nước đang mong đợi. Thứ hai, phát huy thế mạnh vùng đất hiếu học để tiến nhanh, tiến mạnh vào Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Thứ ba, làm thật tốt công tác quy hoạch, tạo ra các đột phá về kinh tế. Thứ tư, đẩy mạnh liên kết các vùng kinh tế để tạo cực tăng trưởng mới, vừa phát huy lợi thế riêng có của mỗi tỉnh, đồng thời phối hợp bổ sung cho nhau để phát triển. Tập trung phát triển ba vùng kinh tế trọng điểm: Phát triển TP Vinh - Cửa Lò gắn với vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh; vùng Hoàng Mai gắn với Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An. Thứ năm, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Thứ sáu, cần có giải pháp phát triển miền Tây, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa, nhất là vùng miền núi đặc biệt khó khăn theo hướng thiết thực, bền vững. Thu hẹp khoảng cách phát triển hai miền Đông – Tây của tỉnh. Thứ bảy, tăng cường các giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Cuối cùng, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, tạo chuyển biến mới về phương thức và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ.