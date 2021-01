Thủ tướng: Ngành tài chính gỡ ngay phiền hà cho dân, DN

1.507 ngàn tỉ đồng là tổng thu cân đối ngân sách nhà nước đạt trong năm 2020, bằng 98% dự toán; tăng gần 184.000 tỉ đồng so với báo cáo Quốc hội. Theo phân cấp quản lý: Thu ngân sách trung ương đạt khoảng 90%, giảm khoảng 89.000 tỉ đồng so với dự toán; thu ngân sách địa phương đạt 108,6%, vượt 56,8 ngàn tỉ đồng so với dự toán.