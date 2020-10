Thủ tướng: Thay ngay cán bộ lợi ích nhóm trong đầu tư ODA

TP.HCM: Sắp vay thêm 33 tỉ yen để hoàn thành metro số 1 Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết TP đang thực hiện chín dự án ODA với tổng vốn 123.000 tỉ đồng. Đối với vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương, TP đã phân bổ 5.044 tỉ đồng cho sáu dự án, hiện nay mới chỉ giải ngân đạt 30%, dự kiến cuối năm 2020 giải ngân đạt 40,8%. Về lý do giải ngân nguồn vốn ODA thấp, ông Hoan cho biết do khoảng 2.500 tỉ đồng bố trí cho dự án tuyến metro số 1 và metro số 2 chưa giải ngân được đồng nào do vướng tỉ giá đồng yen và đồng Việt Nam. Từ đó, ông Hoan kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ KH&ĐT sớm xác định giá trị vốn ODA cấp phát từ ngân sách bằng tiền đồng cho dự án metro số 1 và metro số 2. Trường hợp nếu không giải ngân được trong năm nay, Chính phủ cho phép điều chuyển và giải ngân vào đầu năm 2021. Cũng liên quan đến dự án metro số 1, ông Hoan cho biết TP ký kết ba hiệp định vay với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) với tổng vốn hơn 155 tỉ yen. TP đang phối hợp với JICA chuẩn bị ký hiệp định vay thứ tư, cũng là khoản vay cuối cùng, dự kiến khoảng 33 tỉ yen. Do đó, ông Hoan kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ Tài chính, KH&ĐT, Tư pháp, Ngoại giao… hỗ trợ TP xúc tiến và làm việc với phía Nhật Bản để thực hiện các thủ tục và hoàn tất ký kết khoản vay này trước ngày 30-6-2021 nhằm đảm bảo đủ vốn cho công tác giải ngân.