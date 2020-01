Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc tại Đồng Tâm

Theo thông báo của Bộ Công an, từ ngày 31-12, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn theo kế hoạch. Trong quá trình xây dựng, sáng 9-1, một số người có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Hậu quả, ba cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh, một người chống đối chết, một người bị thương. Ngay sau đó Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người; tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; chống người thi hành công vụ theo Điều 123, Điều 304, Điều 330 BLHS năm 2015. Đến nay, tình hình an ninh trật tự ở Đồng Tâm cơ bản ổn định, mọi hoạt động của người dân diễn ra bình thường. Việc thi công xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn tiếp tục thực hiện theo kế hoạch.