Từ ngày 9-7, thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, TP.HCM đã lập 12 chốt kiểm soát dịch cấp TP tại các cửa ngõ ra vào.

Đồng thời, TP Thủ Đức và các quận, huyện trên địa bàn TP cũng lập hơn 100 chốt kiểm soát để kiểm tra lý do ra đường của người dân nhằm phòng chống dịch COVID-19. Các chốt này do lực lượng CSGT-TT phụ trách chính.



Công an TP.HCM lập chốt kiểm soát để kiểm tra lý do ra đường của người dân. Ảnh: LÊ THOA

Lãnh đạo một Đội CSGT-TT trên địa bàn TP.HCM cho biết các chốt kiểm soát cấp quận, huyện chủ yếu kiểm tra lý do ra đường của người dân. Do vậy, khi dừng xe, sau khi hỏi lý do thì CSGT sẽ kiểm tra giấy tờ tuỳ thân của người dân như CMND/CCCD, bằng lái xe, giấy đăng ký xe.

Trường hợp người dân có nhu cầu đi lại cấp thiết thì phải có giấy xác nhận của công ty, đơn vị cụ thể; hoặc giấy tờ chứng minh lý do ra đường.

“Chúng tôi còn xem trong giấy xác nhận của các công ty đó có phải là công ty, đơn vị thuộc diện được phép hoạt động theo Chỉ thị 16 không” – vị này nói.

Lãnh đạo Đội CSGT-TT cho biết các trường hợp thiếu giấy tờ tuỳ thân cũng như giấy tờ theo luật giao thông đường bộ khi ra đường có thể bị CSGT xử phạt. Tuy nhiên trong những ngày đầu thì lực lượng chức năng chú trọng công tác tuyên truyền nên chỉ nhắc nhở, yêu cầu người dân không nên ra ngoài khi không cần thiết.

Trước đó, UBND TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0 giờ ngày 9-7.

Theo hướng dẫn, UBND TP yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, như mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; trường hợp khẩn cấp (cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn, tang lễ); làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao và tại các cơ sở được phép hoạt động.

UBND TP.HCM yêu cầu các địa phương tổ chức các đội tuần tra, giám sát, hoạt động 24/24, không đế xảy ra các trường hợp tập trung đông người và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch.

Đặc biệt tăng cường xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp người dân ra khỏi nhà khi không thuộc các trường hợp quy định trên và không có lý do chính đáng.

Như vậy, nếu người dân ra khỏi nhà không có lý do chính đáng hoặc không thuộc các trường hợp thật sự cần thiết, sẽ bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng, theo Nghị định 117/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.