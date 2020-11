Tiếp tục tìm công nhân mất tích ở Rào Trăng 3

Sáng 27-11, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã chủ trì buổi họp với các sở, ngành liên quan, các lực lượng nhằm đánh giá tổng quan công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3, đưa ra các giải pháp tiếp theo cho công tác tìm kiếm giai đoạn 4.





Lực lượng chức năng đang đắp đập, nắn dòng chảy để tìm kiếm công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: NGUYỄN DO

Quá trình tìm kiếm, các lực lượng đã triển khai phương án tìm kiếm theo bốn giai đoạn. Đến nay việc tìm kiếm đã chuyển sang giai đoạn 4, tất cả đều với hy vọng sớm tìm thấy 11 người còn mất tích trong số 17 công nhân bị vùi lấp trong trận sạt lở kinh hoàng vào ngày 12-10.

Tiếp cận Rào Trăng bằng nhiều hướng



Ngay khi xảy ra vụ sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) làm 17 công nhân mất tích, các lực lượng chức năng đã nỗ lực tiếp cận hiện trường và triển khai các biện pháp cứu hộ người sống sót, tìm kiếm người mất tích.

200 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội, công an, biên phòng cùng nhiều lực lượng khác đã được huy động để tổ chức tìm kiếm những người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3.

Theo Thượng tá Trần Văn Lâu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, những ngày đầu tìm kiếm, do sạt lở đất nên tuyến đường bộ 71 không thể qua lại được, vì vậy phương án tiếp cận hiện trường bằng đường thủy được vạch ra. Tuy nhiên, phương án này cũng gặp nhiều khó khăn vì nước lũ dâng cao. Các lực lượng phải vượt hồ thủy điện Hương Điền đến Rào Trăng 4, rồi từ đây tiếp cận Rào Trăng 3 bằng đường thủy và đường bộ.

“Việc đi lại vô cùng khó khăn nhưng các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã từng bước khảo sát các vị trí sạt lở, sử dụng máy ghi hình từ trên cao ghi nhận hiện trường, đánh giá tình hình để báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh và UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế triển khai biện pháp cứu hộ, cứu nạn thích hợp” - Thượng tá Lâu nói.

Bên cạnh mũi tiếp cận bằng đường thủy thì mũi đường bộ do lực lượng quân đội chủ trì cũng khẩn trương tiếp cận, đưa xe cơ giới vào Rào Trăng 3. Ngoài ra, nhiều người là công nhân thủy điện Rào Trăng 3 đã tình nguyện ở lại cùng tham gia tìm kiếm.

Là một trong những người may mắn thoát khỏi tử thần trong nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3, anh Nguyễn Văn Đông đã ở lại để hỗ trợ công tác tìm kiếm. Hằng ngày anh Đông chạy xe đưa đón những người đi thuyền (mũi đường thủy do công an tỉnh chủ trì) lên để tiếp cận hiện trường. “Đây là việc mà tôi có thể làm để trọn nghĩa với những đồng nghiệp không may của mình. Tôi mong sớm tìm được họ và đưa họ về nhà” - anh Đông nói.

Anh Nguyễn Văn Hưng (tài xế xe múc) cũng cho biết: “Biết là nguy hiểm nhưng chúng tôi đều cố gắng để tìm kiếm nhanh nhất những người đang bị mất tích”.

Liên tiếp những khó khăn



Sau giai đoạn 1 và 2 tìm kiếm được năm công nhân mất tích, lực lượng chức năng chuyển sang giai đoạn 3 là đắp đập nắn dòng chảy sông Rào Trăng để tìm dưới lòng sông. Đây là giai đoạn được nhiều người kỳ vọng sẽ tìm thấy các công nhân còn mất tích. Tuy nhiên, trong quá trình chặn dòng tìm kiếm, lực lượng chức năng đã có lần phải rút quân vì mưa lớn.

Đại úy Lê Văn Kỳ, cán bộ Đội Công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, cho biết quá trình tìm kiếm dưới lòng sông Rào Trăng gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết hiện có mưa lớn trở lại, nước ở thượng nguồn đổ về và chảy xiết, cuốn trôi một phần đất đá ở thân đập tạm. Vì vậy, các cán bộ, chiến sĩ phải sử dụng thêm rọ đá, bạt để gia cố, chống thấm thân đập.

“Khối lượng đất đá sạt lở quá lớn khiến việc tìm kiếm gặp nhiều trở ngại, song anh em quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, phối hợp với các lực lượng cứu nạn, cứu hộ để sớm tìm thấy tất cả nạn nhân còn lại” - Đại úy Kỳ nói.

Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết trong những ngày qua, lực lượng cứu nạn, cứu hộ cùng với sự tham gia của đội chó nghiệp vụ Trường Trung cấp 24 (Bộ tư lệnh biên phòng) thực hiện tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chỉ mới tìm thấy thêm một thi thể, vẫn còn 11/17 nạn nhân mất tích.

“Với điều kiện thời tiết như hiện nay, việc tổ chức tìm kiếm các nạn nhân trong giai đoạn 4 từ lòng sông Rào Trăng xuôi về hạ du sẽ rất khó thực hiện. Do đó, công tác tìm kiếm sẽ được tính toán lại cho phù hợp” - Trung tá Thắng thông tin thêm.

Đến ngày 25-11, lực lượng tìm kiếm đã trở lại Rào Trăng để tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích.

Chuẩn bị kế hoạch tìm kiếm giai đoạn 4 kỹ lưỡng Sáng 27-11, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, chỉ đạo các đơn vị cần có kế hoạch chi tiết, cụ thể, khoa học cho công tác tìm kiếm giai đoạn 4, tập trung mọi nỗ lực tìm kiếm với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, an toàn ở mức độ cao nhất. “Mọi phương án cho giai đoạn 4 phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng, khi có điều kiện thời tiết thuận lợi nhất sẽ triển khai tìm kiếm ngay; tiếp tục huy động lực lượng chủ lực là quân đội, công an và y tế” - chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đề nghị.