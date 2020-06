TP Biên Hòa, Đồng Nai có trưởng công an mới

Chiều 26-6, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trao quyết định cho thượng tá Huỳnh Yên Nam- Trưởng Công an huyện Cẩm Mỹ đến nhận công tác và giữ chức Trưởng Công an TP Biên Hòa.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Vũ Hồng Văn cho biết, việc điều động cán bộ là nhằm kịp thời kiện toàn bộ máy lãnh Công an TP Biên Hòa đảm đương nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời đề nghị Thượng tá Huỳnh Yên Nam cùng với tập thể thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Trước đó, đại tá Lê Hùng nghỉ hưu theo chế độ; đến nay, Công an TP Biên Hòa có Trưởng công an mới.